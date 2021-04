Habrá una ayuda de $15.000 a beneficiarios de AUH y otras asignaciones

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que la ANSES otorgará un bono de 15 mil pesos a las familias vulnerables de los distritos en que se apliquen las nuevas restricciones fijadas por la Nación. Alcanzará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de las categorías más bajas, A Y B."En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie", dijo Fernández, al tiempo que precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.Afirmó que "accederán todos los que se vean afectados" por las nuevas restricciones que, por el momento, se aplican en el Área Metropolitana de Buenos Aires.Aclaró que si otras provincias aplican restricciones por el aumento de contagios, los ciudadanos que se vean afectados por esas medidas también podrán acceder al beneficio.Precisó además que "en todo el país, hay alrededor de dos millones 700 mil personas y se cobrará en los lugares donde existen estas restricciones", tras lamentar que en algunas provincias "he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado".En tanto, sostuvo que "siguen los Repro 2" por ejemplo para los gastronómicos, "cuya actividad se verá restringida", así como para "las casas de fiestas, los shoppings, etc"."Ellos pueden acceder al Repro que es una suerte del ATP más focalizado", puntualizó el Presidente.Fernández volvió a advertir sobre el "relajamiento social que se vive" y dijo que "hace falta que de una vez por todos entendamos los argentinos en el riesgo en que estamos" por la segunda ola de coronavirus."Son las medidas que se están aplicando en todo el mundo", dijo el Presidente, al defender las medidas restrictivas anunciadas anoche."Todo tiene que ver, sin ninguna duda, con el relajamiento social que se vive y ése es el momento de mayor exposición" al virus, sostuvo el mandatario.Y agregó: "Hace falta que de una vez por todas los argentinos entendamos el riesgo en el que estamos. Si no lo entendemos, todo es más difícil. Las medidas que propuse se están aplicando en todo el mundo. Les pido a todos que reflexionen un segundo. Dénse cuenta de lo que está pasando, cómo está circulando este virus, y entiendan que debemos extremar los cuidados".En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado destacó que la Administración Pública Nacional regresó hace algunas al teletrabajo: "Invité a todos a seguirme y me siguieron muy pocos, debo decir, francamente".Además, se refirió a su evolución tras haber contraído coronavirus: "Ya estoy bastante repuesto. Fue un largo aislamiento. Protocolarmente debo cumplir, no tanto por lo que yo sentía, porque no tuve dolencias o síntomas graves, sino por el riesgo de contagiar a otros. Éso me obligó a estar aislado".A la vez que comentó: "Trabajar por WhatsApp se hace difícil".Fernández defendió la decisión de suspender temporalmente por quince días las clases presenciales, anunciada anoche, para contener la segunda ola de coronavirus."Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos", argumentó.