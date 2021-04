Bordet participó del lanzamiento de misión comercial de Región Centro con China

Foto 1/2 Foto 2/2

Junto a sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Omar Perotti, el gobernador Gustavo Bordet participó desde el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, del lanzamiento de la misión comercial e institucional en modo virtual de la Región Centro con China.



También estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas; y autoridades del país asiático.



De la Región Centro a la República Popular China se tituló la actividad realizada este miércoles y que significó el puntapié inicial de la misión comercial e institucional que se concretará de modo virtual con el país asiático, entre junio y octubre, y que comprenderá diferentes actividades y rondas de negocios con la participación de empresarios y referentes de distintos sectores de ambos países.



"Los lazos con China no se agotan en negocios, que son importantes para nuestra región y nuestra provincia. La cooperación tiene que trascender también lo que significan las exportaciones e inversiones de China con nuestra provincia, y a las cuales valoramos mucho en función de tener industria cárnica en Entre Ríos como obras de financiamiento con cooperación internacional con la República Popular de China", dijo Bordet y agregó: "La cooperación también tiene que darse en materia tecnológica, de conocimiento y sanitaria. La transferencia de conocimiento entre nuestras regiones es muy importante para profundizar lazos".



"Trabajar entre las regiones es un desafío que nos propusimos desde el inicio de nuestras gestiones y queremos desarrollarlo, seguirlo y profundizarlo en estos tiempos", dijo el mandatario y apuntó que China es el principal destino de las exportaciones entrerrianas con casi 500.000 toneladas de productos primarios, agroindustriales y también industriales.



En el lanzamiento que se concretó en modo remoto estuvieron conectados el secretario general del CFI, organismo organizador de la misión virtual, Ignacio Lamothe; y por Entre Ríos participaron desde el CPC el ministro de Producción, Juan José Bahillo, y el titular de la Región Centro por la provincia, Claudio Ava Aispuru.



Asimismo compartieron la conexión el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Emiliano Estrada; el embajador de Argentina ante China, Sabino Vaca Narvaja; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Sethman; y el embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli.



La importancia de China en el mundo y su vinculación con Argentina, el intercambio comercial entre estor países y las oportunidades comerciales para la Región Centro, formaron parte del temario abordado en el encuentro.



Bordet definió como muy importante el hecho de poder reunirse en forma virtual y dijo que, "pese a la pandemia, no podemos detener las reuniones previstas y por eso razón felicito al Consejo Federal de Inversiones la iniciativa de poder tener este espacio de participación al nivel de autoridades y de todo el entramado de las instituciones, asociaciones, cámaras empresarias y universidades que pertenecen a la Región Centro y que desde hace años trabajan con políticas públicas y trascienden gestiones de gobierno", sostuvo Bordet tras saludar los presentes en la misión virtual de la Región Centro con la República Popular de China.



Destacó luego la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con los lazos de cooperación con la República Popular de China "que nos permite como Región Centro estar en esta misión comercial virtual".



Agradeció además a la Embajada de Argentina en China "por la constante predisposición para poder generar oportunidades de negocios, pero también para poder generar inversiones para el financiamiento de infraestructura que estamos desarrollando en nuestra provincia".



También abogó "por poder tener en este espacio la oportunidad necesaria para que nuestros productores, industriales, exportadores, tengan a mano un gran equipo de trabajo que el CFI ha desarrollado para articular políticas que tengan que ver con negocios con la República Popular de China".



Por otro lado, destacó lo que significa para Entre Ríos la hidrovía y la posibilidad de llegar al mundo y en particular con nuestras exportaciones a China a través de nuestros puertos que están sobre la vera del río Paraná, que hoy son destinos de exportaciones a varios países del mundo, pero en particular a China. El hecho de poder tener la hidrovía del río Paraná-Paraguay activa es realmente importante; y también adhiero a la conectividad a través de una plataforma portuaria en el Océano Pacífico".



"La tarea que tenemos es ardua, pero tenemos la firme voluntad de seguir trabajando para poder incrementar el volumen de cooperación con la República Popular de China", dijo Bordet al tiempo que agradeció al embajador de ese país "por su predisposición permanente cada vez que hemos requerido. Celebro esta oportunidad y tenemos por delante un futuro de mucho trabajo entre nuestras regiones de ambos países y entre nuestras embajadas", señaló Bordet y agradeció al CFI por esta iniciativa "que hoy nos permite retomar una agenda de trabajo entre la Región Centro y la República Popular de China".



Inserción



Por su parte, el ministro Bahillo comentó que "con esta videoconfencia se puso en marcha el programa de inserción de la Región Centro en China, país que •es el principal destino de exportación de nuestros productos primarios, agroindustriales y agroalimentarios".



"La productividad, la diversidad productiva y la oferta exportable que tiene la Región Centro hace que la demanda que tiene China sea uno de los destinos más atractivos", continuó diciendo el funcionario, al tiempo que indicó que "esta nueva pandemia nos obliga al uso de nuevas tecnologías y nuevas herramientas para seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestros sectores productivos, las cámaras que los representan, y la demanda que tiene el gobierno chino o la comunidad de ese país".



Luego mencionó que "hay una agenda muy variada, muy fortalecida que se viene trabajando hace muchos años, y la idea es seguir fortaleciendo y creciendo. En ese sentido va a haber durante los próximos tres meses seis ciclos de capacitación para 125 empresarios de la Región Centro y más de 20 instituciones chinas que se inscribieron. Se trabajará en cómo comercializar con China y llevar adelante este intercambio. Luego tendrán lugar en forma virtual, rondas de negocios".



"Hoy se dio el puntapié inicial y la idea es continuar trabajando para incrementar la relación comercial con China", insistió y luego indicó que los empresarios entrerrianos interesados en sumarse deben comunicarse con las oficinas de la Región Centro de Entre Ríos o la Dirección de Comercio Exterior de la provincia. "Tenemos una plataforma exportable de toda la oferta que tiene nuestra provincia y que llega a distintos lugares del mundo. Hoy Entre Ríos exporta a 160 mercados en todo el mundo y la oferta exportable supera los 100 productos", precisó.



Finalmente, Bahillo señaló que "China es nuestro principal destino exportador, luego está Brasil, Estados Unidos y Chile", y agregó que los sectores interesados pueden "acercarse, capacitarse y detectar una oportunidad de negocio que nos permita seguir creciendo como provincia y generando divisas que tanto necesita nuestro país".



La misión



La misión contará de dos etapas principales: en primer lugar, como preparatoria, se realizará un ciclo de formación gratuito a través del cual se abordarán distintas temáticas que permitirán a los participantes conocer más sobre la realidad de China y la forma de hacer negocios en aquel país. De manera posterior, entre junio y octubre del corriente año, se realizará una serie de rondas de negocios sectoriales entre pymes de las tres provincias y potenciales contactos comerciales del gigante asiático.



Cabe aclarar que los sectores incluidos en la misión son carnes, frutas, lácteos, aceites, legumbres y alimentos en general.