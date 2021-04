Bordet acordó con Nación más acciones en materia de políticas de género

Metodología de implementación

El gobernador Gustavo Bordet acordó con la ministra de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta,, sobre todo vinculados a la violencia por motivos de género.También, a los fines de atender las situaciones de violencia por motivos de género que requieran una intervención policial inmediata.El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, recibió a la ministra nacional, quien vino a Paraná para firmar distintos convenios con la provincia en el marco del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. También estuvo presente en el encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.Gómez Alcorta explicó que su visita tuvo como fin la firma de convenios, "uno de ellos para, que es uno de los acuerdos que el 8 de marzo firmó el Presidente con todos los gobernadores, en el marco del Acuerdo Federal Argentina Libre de Violencia por Motivos de Género".Asimismo, destacó "la posibilidad de interconexión de la línea 144 y la 911 para que directamente se puedan hacer esas comunicaciones en casos de emergencia".Por otra parte, mencionó la. El apoyo es equivalente a un salario mínimo vital y móvil, esto es cerca de 22.000 pesos por seis meses, para que las mujeres que están en esa condición puedan transitar y salir lo más rápidamente posible de la situación de violencia, con el apoyo del gobierno nacional; con el acompañamiento de la provincia, pero los municipios tienen que estar para poder dar también ese acompañamiento psicosocial".La ministra hizo notar que "desde el comienzo de la gestión, el Presidente definió que las políticas contra la violencia tienen que ser políticas de Estado; es decir, que no tienen que depender de un gobierno, sino que tiene que haber un compromiso muy firme de las áreas locales, provinciales, del Estado nacional; y no sólo de las áreas de género, también del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad"."Para que nosotros podamos pensar que efectivamente se puede vivir en una sociedad libre de violencia necesitamos un compromiso social muy fuerte, pero también de todos los funcionarios y de todos los poderes y los gobiernos del país", remarcó.Recordó que "nosotros tenemos la Ley de Paridad Integral pero además estamos haciendo efectiva la Ley Micaela en cada área de gobierno, con capacitaciones en todo el territorio provincial y en los tres poderes del Estado; y hay un compromiso muy grande que tienen el presidente de la Nación y el gobernador con la agenda de género".Agregó que esto tiene que ver con "poder incorporar la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas, pero también incorporar la perspectiva de género en cada área de trabajo y en cada decisión que tomamos. Por eso es tan importante poder articular el Ministerio de Desarrollo Social, las fuerzas de seguridad, porque pensar en la erradicación de la violencia, en la prevención, también necesita de aunar esfuerzos".Y sumó que "cuando hablamos de empoderar a las mujeres y les exigimos que se puedan librar de las violencias y que desde el Estado acompañe de verdad a esa mujer para que pueda hacer un camino libre de violencia, me parece que son saltos cuantitativos y cualitativos para construir una sociedad libre de violencia".En ese marco, destacó la realización en Entre Ríos de los Juicios por Jurado, como en los casos de Fátima Acevedo y actualmente de Julieta Riera: "Ellos han sido ejemplos de cómo la participación popular ha sido vital para condenar a los femicidas y cómo también hay una mirada social que ya no tolera esto y que sigue de cerca y que nos pide a quienes tenemos responsabilidades institucionales que siempre hagamos algo más para transformar esta realidad que no sólo nos golpea, sino que nos interpela".Respecto a cómo se implementarán los convenios, la ministra explicó que tras la firma de estos con los municipios, alguno de los cuales ya se concretaron, las áreas locales de Desarrollo o de Género tienen que crear unos usuarios con el Ministerio, e inmediatamente se ejecuta y funciona".Respecto al convenio para la articulación de las líneas telefónicas, señaló que su implementación "es casi inmediata. Es un convenio que se está firmando con todas las provincias para cuando la mujer esté llamando en una situación de emergencia a la línea 144 de cualquier lugar del país, no le tengamos que decir que corte y llame al 911. Ustedes saben que esos minutos o segundos pueden ser vitales", advirtió Gómez Alcorta.En cuanto al, dijo que "busca por primera vez en la historia de nuestro país incluir en una única base de datos toda la información que se tenga sobre casos de violencia de género. Hoy en la Argentina no existe y estamos invitando a las provincias y lo están firmando, pero también se está invitando a los poderes judiciales. Estuvimos en contacto con las Junta Federal de Corte para que también se puedan sumar. La idea es que también los servicios de salud puedan sumar información. Este sistema es vital y se irá construyendo. En un sistema que ya está creado y que se irá nutriendo de más información", detalló.Dicho esto, explicó que "lo que permitirá al Sistema Integrado de Casos es que cualquier persona -sea operador, funcionaria y sin importar si trabaja en un área municipal, de género o de salud- ingrese la información que tiene sobre un caso, y pueda tener información sobre el agresor y sobre esa misma persona. Esto es importante porque nos permitirá tener alerta de riesgos", remarcó antes de advertir que "no todas las personas que están en situación de violencia están en una misma situación vinculada a la necesidad y la urgencia que tiene el Estado de intervenir"."Los casos son miles, entonces cuando el Estado tiene esa información, debe poder intervenir ", sostuvo y ejemplificó : "Si se sabe que el agresor tienen un arma de fuego, yo puedo identificar rápidamente, sea donde sea que yo esté trabajando, que ese es un caso que merece y saldrá un alerta. Porque esa mujer tendrá más riesgos estando en esa situación que si el agresor no tiene arma, o si el agresor tiene otras condenas sobre situaciones de violencia, o es miembro de una fuerza de seguridad, o sabemos que esa mujer no denunció nunca, pero que ingresó en varios programas municipales, o la salita identificó que esa mujer hace años viene sufriendo violencia. Esos son casos en los que tenemos que poder intervenir de forma distinta. Esto es lo que estamos construyendo. Es un paso enorme en términos de política pública. Necesitamos en un país federal el compromiso de los municipios, de las provincias y de los otros poderes", subrayó."Venimos muy bien y estamos muy contentas porque la recepción ha sido muy buena. Ese sistema ya está en funcionamiento e irán ingresando cada vez más organismos", aseguró.Consultada sobre la posibilidad de, la funcionaria nacional contestó que "las fuerzas de seguridad dependen de cada provincia. Las fuerzas federales están llevando adelante una capacitación muy profunda encabezada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Efectivamente creemos que es uno de los puntos. El presidente Alberto Fernández creó por decreto el Consejo Federal de Prevención de Femicidios, y puso a la cabeza a los Ministerios de Justicia y el de Seguridad, y al Ministerio de las Mujeres en la puesta en marcha. Estamos convocando al primer encuentro regional para las próximas semanas. Seguramente empezaremos por el NOA porque es donde entendemos que hay mayores tasas de femicidios. Uno de los puntos centrales a trabajar es generar lineamientos y compromisos para las capacitaciones de las fuerzas de seguridad de todas las provincias porque entendemos que eso es vital".Al respecto, sostuvo que "muchas veces la primera atención es la que da el Estado, y también en algunos procedimientos". Comentó que en las fuerzas federales ya existe que, una vez que ya hay una denuncia, e incluso administrativa, por un caso de violencia de género en la que el agresor es un miembro de la fuerza, inmediatamente no debe volver con el arma reglamentaria a su casa. "Eso a nivel nacional ya existe y es parte de lo que estamos promoviendo para que todas las provincias se lo apropien, porque mientras se tramita una denuncia, por lo menos se asegura que el arma reglamentaria sólo se utilice durante las horas de servicio. Esto disminuye riesgos que es todo lo que estamos buscando", concluyó.