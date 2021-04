Administrativos de Salud reclamaron mejoras salariales y protocolos sanitarios

Administrativos del ministerio provincial de Salud protestaron frente a la sede de calle 25 de Mayo en reclamo de mejoras salariales y protocolos sanitarios. Tras la manifestación, se les comunicó que iba a implementarse un sistema de turnos rotativos para los empleados, entre la presencialidad y la virtualidad.“Durante todas las semanas realizamos asambleas con retención de servicios y ahora empezamos con cortes de calles, por condiciones salariales y el protocolo Covid. Le solicitamos a la ministra de Salud que nos dé un código o un adicional al nivel central porque somos los que estamos al frente de esta problemática”, indicó auno de los delegados de ATE en el ministerio.Y continuó: “Entra y sale cualquiera, no nos toman la temperatura, no nos hacen higienización de manos, no tenemos agua potable, los baños están complicados. Somos de 600 a 700 personas dentro del establecimiento y no tenemos nada que nos proteja porque en cada oficina hay más de 30 a 40 compañeros”.“El sueldo es muy bajo y estamos muy complicados. Para ayer necesitábamos aumento salarial porque los trabajadores no dejamos de trabajar”, apuntó respecto al reclamo por recomposición.Tras la protesta con corte de calle, el coordinador del Ministerio de Salud, Germán Coronel, les comunicó a los empleados que se iban a implementar turnos rotativos, de cada 15 días, entre la presencialidad y la virtualidad.