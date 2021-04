De Pedro advirtió que se puede "llegar a generar la cepa Buenos Aires"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, advirtió que si no se frena la circulación comunitaria del coronavirus, se puede "llegar a generar la cepa Buenos Aires", ante lo cual pidió a "los más anti medidas" de Juntos por el Cambio a no ser "irresponsables"."Estamos teniendo circulación de las nuevas cepas. Para algunos, la segunda ola es una nueva pandemia y viene en serio: viene con mucha velocidad de contagio, con mucha peligrosidad", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con TN, el integrante del Gabinete reconoció que todos están "hartos, cansados, con incertidumbre", pero remarcó que se debe tener cuidado para no llegar a una situación similar a la que enfrenta Brasil, donde ya se registraron más de 350 mil muertes y se generaron nuevas variantes del virus.Al ser consultado sobre la posibilidad de que se avance con mayores restricciones ante el acelerado incremento en la cantidad de contagios, el referente de La Cámpora señaló: "Mientras se pueda combinar manteniendo la estructura económica funcionando, el aprendizaje de la primera ola y de la segunda, a medida que vayamos conociendo el comportamiento de las nuevas cepas, se irán tomando nuevas medidas"."A nadie le gusta tomar medidas", destacó De Pedro, quien celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de ampliar el comité de expertos y convocar a la oposición a participar del debate.Acerca de la alianza Juntos por el Cambio, el ministro del Interior instó al espacio opositor a generar "dirigentes más racionales, más positivos" y lamentó que "terminan sobresaliendo las voces de (el ex presidente Mauricio) Macri y (la presidenta del PRO, Patricia) Bullrich, que tienen una lógica de hacer daño más que de colaborar"."Lo fundamental es cuidar la salud de los argentinos, no lo puede hacer nadie solo. Ningún Gobierno sin la oposición, los sectores empresarios de la salud, los científicos y los medios, puede pelear contra algo tan complejo como esta pandemia, la más dura y peligrosa que quizás haya conocido el mundo", finalizó.