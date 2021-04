Apuntan a restringir más la nocturnidad: qué medidas analiza el gobierno

Política Disponen que trenes y colectivos traben sus ventanillas para que no se cierren

El Gobierno consensuó ayer, aunque se espera que hacia el fin de semana se conozcan las nuevas medidas.”, especialmente “en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” y en fecha “a determinar”, dijo una fuente oficial a Télam, mientras otro vocero apuntó a que esas restricciones sean “más duras, focalizadas y temporarias”., añadió una fuente en relación al artículo 17 del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández.Ese apartado señala asimismo que los, y las mismas facultades podrán ejercer “si se detectare riesgo epidemiológico adicional por la aparición de una nueva variante de interés o preocupación del virus SARS-Cov-2 en los partidos o departamentos a su cargo”.La fuente indicó además que “hay diálogo permanente con los gobernadores”, especialmente a través del ministro del Interior, y señaló que las reuniones de este tipo seguirán.Al respecto, hay versiones que indican que a partir del viernes podrían establecerse medidas más severas., similar a lo implementado en algunos países europeos, en una medida que tiende a preservar el grueso de la actividad. En tanto,El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero recibió ayer, a las 10, al ministro de Transporte, Mario Meoni, y a sus pares de Salud, Carla Vizzotti, y Seguridad, Sabina Frederic, para analizar los pasos a seguir. Más allá de la obligatoriedad de las ventanillas abiertas en trenes y colectivos (una medida vigente desde hace casi un año que no se cumplió) no hubo grandes anuncios. Los permisos para circular en el transporte seguirán vigentes, afirmaron desde la Casa Rosada.“Más que medidas nuevas, lo que hicimos fue ratificar medidas que ya está vigentes”, dijo Meoni a la salida de la reunión a periodistas acreditados en Casa Rosada. “Es enfermedad o frío, habrá que viajar abrigados”, agregó el ministro en relación a la forma en que circularán los medios de transporte “ni bien las empresas acondicionen sus coches”.“Con la baja de cantidad de casos, al transporte empezó a subir más personas de las que estaban habilitadas”, reconoció Meoni la semana pasada. De todos modos, el ministro negó que se esté por implementar algún cambio para reducir la cantidad de pasajeros o aumentar las frecuencias. “Las aglomeraciones son muy difíciles de evitar, el ordenamiento laboral concentra la actividad de 7 a 9, y en ese horario se mueve mucha gente”, agregó el ministro. En relación al impacto de las aulas abiertas en el transporte, Meoni afirmó que “representan alrededor de un 20 por ciento del tráfico total, entre 300.000 y 400.000 personas por día. No creo que modifique sustancialmente el impacto”, dijo el ministro.Cerca de las 18, una vez que se formalizó un nuevo récord de contagios de coronavirus con 27.001 casos, lo que derivó en un incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva, particularmente en el área metropolitana, el ministro coordinador se reunió, en el Salón de los Científicos, con los ministros Carla Vizzotti (Salud), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Agustín Rossi (Defensa), Nicolás Trotta (Educación), Claudio Moroni (Trabajo), Sabina Frederic (Seguridad) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). Además, participaron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.Durante la reunión, según aseguraron fuentes oficiales, analizaron los datos de los últimos días.En paralelo, desde el Gobierno aseguran que se ajustaron los controles, desde las redes sociales insisten en que la verificación de los permisos de circulación se aplican de manera parcial, y se repiten en los medios de comunicación las imágenes de trenes y subtes atiborrados de pasajeros en las horas pico en la zona metropolitana. Desde la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta estableció días atrás el libre estacionamiento en el centro porteño para descomprimir el transporte público, aunque la medida también tiene un efecto parcial en relación a la cantidad de pasajeros del transporte público. “Buscamos un equilibrio entre mantener la actividad económica y contener la segunda ola”, definió Meoni.“Se está analizando en forma permanente y diario todo, pero las medidas recién se tomaron el viernes, hay que ver. Va a depender del acatamiento social”, agregó un rato después Vizzotti, intentando tranquilizar los ánimos.