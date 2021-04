Crearán un Ministerio de Igualdad y Género en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti anunció hoy que creará el Ministerio de Igualdad y Género, decisión que hizo publica durante un acto que compartió con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, según quien el objetivo de su cartera "es que no sea una utopía vivir en una sociedad libre de Violencia".



Perotti destacó que en su gestión, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género "pasó a ocupar un rango muy importante después de haber estado oculta. Por eso, es momento de tomar la decisión de que esa secretaría pase a ser Ministerio”.



Y agregó: “Vamos a enviar el proyecto de ley a la Legislatura para esa modificación que tiene un significado simbólico y afirma lo que venimos haciendo. No hay ningún otra diferenciación porque no la ha habido ni en lo presupuestario, ni en el funcionamiento. Esperamos contar con el acompañamiento de todos los legisladores para generar una igualdad más”.



El gobernador dio a conocer su decisión en el marco de la visita de la ministra Gómez Alcorta a Santa Fe, quien fue a firmar convenios con el gobernador y 172 intendentas e intendentes de esa provincia, como parte del Acuerdo Federal contra las Violencias de Género.



Gómez Alcorta celebró el anuncio del gobernador y señaló que la creación del Ministerio en la provincia implica jerarquizar las políticas de género y "da cuenta del compromiso de esta gestión en generar las herramientas que se requieren para reducir las desigualdades de género e implementar políticas para prevenir y abordar las violencias".



Gómez Alcorta agregó que el objetivo de su Ministerio "es que no sea una utopía vivir en una sociedad libre de Violencia".



Los acuerdos firmados en el amplio patio de El Molino en la ciudad de Santa Fe apuntan a lograr mayores herramientas para encarar políticas contra la violencia de género donde municipios y comunas tienen el primer nivel de responsabilidad.



Durante el acto, Gómez Alcorta dijo que las personas que ingresan al programa Acompañar "tienen un apoyo económico del estado nacional durante seis meses que consiste en un monto igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil".



En tanto, el Estado municipal hace el acompañamiento psicosocial, agregó la funcionaria.



"La idea es que cada mujer en esa situación, cualquier persona que trabaja en organizaciones que acompañan a estas mujeres, sepan que tienen un lugar en su municipio o en la provincia para pedir, para acercarse", explicó la ministra.



Luego señaló que el Programa "no requiere denuncia judicial, es compatible con programas de asignaciones".



"En este contexto, deben saber que hay un estado presente que acompaña económicamente y los estados municipales que acompañan psicosocialmente", detalló.



Además, resaltó la importancia de la articulación ante los femicidios que es el punto de mayor urgencia a atender y que requiere que haya política de Estado. "Los tres poderes del estado y el Estado en todos los niveles con un compromiso firme" destacó.



"Firmamos el acuerdo de acceso al sistema integrado de casos de violencia de género que forma parte del acuerdo federal del 8 de marzo rubricado por el Presidente y los gobernadores", expresó Gómez Alcorta.



Y finalizó: "se requiere el aporte sustantivo de cada provincia y municipio y hay que exigir al estado nacional para que no sea una utopía vivir en una sociedad libre de violencia", subrayó.



El programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo.