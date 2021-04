Fernández se encuentra "asintomático" y "evolucionando en forma favorable"

"El señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se encuentra en buen estado de salud evolucionando en forma favorable, asintomático al día de la fecha", detalló el informe médico.



Según precisa el parte médico firmado por el doctor Federico Saavedra, de la Unidad Médica Presidencial, "se informará diariamente la evolución del Primer Mandatario y conductas a tomar".



En declaraciones radiales, Alberto Fernández afirmó el pasado jueves que si bien en el último test que le realizaron siguió dando positivo en covid-19, la carga viral "es muy baja" y se encontraba "muy bien".



"Yo estoy muy bien. Gracias a Dios, no he tenido ninguno de los síntomas que solemos escuchar que tienen los que padecen esta enfermedad", resaltó el jefe de Estado, que se encuentra cumpliendo el aislamiento en la Residencia de Olivos.



El pasado 2 de abril por la noche, cuando Fernández comunicó a través de Twitter que había contraído coronavirus, registraba una temperatura de 37,3 grados.



El Presidente contrajo coronavirus pese a haber completado previamente las dos dosis de la vacuna.



Al darse a conocer la noticia del resultado positivo del test de Covid-19, el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la Sputnik V, le deseó al mandatario argentino una "pronta recuperación" y explicó que la vacuna "tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones" de coronavirus.



De esta manera, Fernández se encuentra dentro del 8,4% de personas vacunadas que pueden igualmente contraer la enfermedad.



En ese marco, el Instituto Gamaleya aclaró que la vacuna tiene "100% de eficacia contra casos graves", es decir, que elimina la letalidad y reduce la enfermedad a cuadros leves o moderados.



Fernández resaltó que si no se hubiera aplicado la inmunización, "la estaría pasando muy mal".



