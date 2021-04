Santa Fe: Proponen crear un día "para prevenir violencia en noviazgos"

Foto: Jóvenes durante un taller del programa sobre el tema. La Capital

Los radicales Georgina Orciani y Sergio Basile, con el apoyo de su bloque y el aval del padre de Chiara, elevaron en febrero la propuesta legislativa, que en caso de aprobarse dará lugar a una serie de actividades de concientización y prevención dirigidas a adolescentes. Como antecedentes, citan los casos de CABA y provincia de Buenos Aires, donde se declaró una jornada para atender especialmente la violencia en los noviazgos cada 27 de mayo. La fecha hace referencia al femicidio de Carolina Aló, asesinada en 1996 en Tigre por su novio Fabián Tablado, que le aplicó 113 puñaladas.



Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá, el año pasado se constataron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de los cuales 270 fueron femicidios. El 40 por ciento de los crímenes fueron cometidos por la pareja y el 19 por ciento por la expareja de la víctima. En tanto el informe especial publicado en octubre por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, reveló que entre 2017 y 2019 hubo 119 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años víctimas de femicidio.



"El maltrato suele comenzar con conductas de abuso difíciles de identificar, porque están enmascaradas en apariencia de cariño y cuidado. La censura en la manera de vestir (de la pareja), en sus amistades y horarios, como también el control del celular y las redes sociales son algunos de los ejemplos de violencia que no se advierten como de gravedad", opinó el diputado Basile. "Es necesario desmitificar el sufrimiento, la entrega total en las relaciones y entender que el amor verdadero, los noviazgos y relaciones saludables están basados en la igualdad, el respeto y la independencia", concluyó. Cómo identificar un noviazgo violento En el proyecto que se presentó en la Legislatura, la violencia en los noviazgos se define como "toda conducta, acto, actitud o expresión que genere o tenga potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital".



En ese sentido, la directora de Juventudes de la Municipalidad, Andrea Nisnevich, recomendó a propios y ajenos "chequear en nuestras parejas jóvenes el nivel de toxicidad, como se lo nombra ahora. El golpe, el grito y el zamarreo es el tope pero antes está revisar el celular o las redes sociales, reclamar porque está mucho tiempo con las amigas, por ejemplo". La funcionaria indicó que en esa instancia "todavía podemos hacer algo, sobre todo no naturalizar ciertas cuestiones y enseñarles a nuestros jóvenes a cuidarse, acompañarlos, charlar con ellos, debatir".



Nisnevich resumió que lejos de apuntar a producir separaciones en las parejas o denuncias en la justicia, "apostamos a que puedan tomar conciencia, a trabajar con las responsabilidades".



En sintonía, la docente Claudia Mauri planteó "desromantizar las relaciones afectivas, pensar que cuando hay una prohibición de algo eso ya es un síntoma de que la cosa va a ir mal dado que nadie puede prohibirle o indicarle a otra persona qué hacer con su propia vida". La especialista en ESI propuso "trabajar el diálogo, la deconstrucción de los estereotipos, las cuestiones machistas" y advirtió que la violencia puede darse en parejas heterosexuales, gays, lésbicas y transexuales siempre que alguien se arrogue una superioridad. "Quien quiere mostrar poder tiene poca autoestima y quien recibe la violencia también porque no puede ver su propia valía. El tema del mal uso del poder es fundamental: debemos trabajar para empoderarnos para no ejercer violencias ni recibirlas", concluyó.



La Capital.