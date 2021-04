Comité de expertos pide al gobierno "más medidas restrictivas de circulación"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión con el comité de expertos que asesoran al Gobierno por el coronavirus, quienes se mostraron preocupados por el comportamiento social y pidieron medidas más restrictivas de circulación en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en los grandes centros urbanos.



La reunión se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y participaron además la vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca Bocco; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y los asesores presidenciales Cecilia Nicolini, Alejandro Grimson y Ricardo Forster.



Los 22 expertos que dialogaron por zoom coincidieron que la segunda ola "no es más de lo mismo" y que el escenario "no es igual" porque las nuevas variantes "hicieron estragos" en otros países, y la calificaron "casi de una nueva pandemia", dijeron fuentes oficiales.



"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los epidemiólogos, y manifestaron "mucha preocupación" por el comportamiento social, porque no se respetan aforos en lugares cerrados ni la suspensión de las reuniones sociales.



En ese marco pidieron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y solicitaron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final", más restrictivas de circulación en el AMBA y en los grandes centros urbanos; y de actividades recreativas grupales, principalmente en espacio cerrados y deportes amateurs, indicaron las fuentes.