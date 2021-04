El Gobierno adelanta porcentajes y tramos de la oferta salarial para docentes

El ministro de Economía, Hugo Ballay, comunicó a los gremios docentes que el gobierno adelantará tres puntos del incremento previsto para mayo y el tramo previsto para noviembre a octubre.

Se trata de una inversión provincial de más de 5.000 millones de pesos en lo que resta del año.

“Esta propuesta responde al pedido de los gremios docentes y es parte del compromiso del gobernador con la educación pública, y con el personal docente en particular. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que nuestros niños, niñas y jóvenes estén en las escuelas”, expresó el titular de Economía.



Además resaltó que la propuesta que realizó la provincia “se da en un marco de las limitaciones que introdujo la caída de la actividad económica producto de la pandemia y las limitaciones que eso implica a la recaudación del Estado”.



“Es fundamental retomar la presencialidad fundamentalmente la escuela pública para que no haya una diferencia tan notoria con las escuelas privadas”, valoró el ministro de Economía, Hugo Ballay a Elonce TV.

A su vez, declaró que en la reunión expresaron “la decisión permanente de sostener el diálogo y dejamos entrever las medidas de presión por parte de los gremios”



En cuanto al acortamiento de los plazos en el ofrecimiento salarial, el funcionario destacó: “Realizamos un nuevo esfuerzo y si es rechazado por los gremios, la próxima instancia no va a ser en un ámbito de diálogo, y la propuesta que reciben hoy se retirará de la negociación. Iríamos a a otra instancia donde el Poder Judicial intervendrá”





Durante la reunión, Ballay expuso a los representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA la propuesta consistente en un incremento de 8 puntos (eran 5 en la propuesta anterior) en mayo (sobre los haberes de febrero que ya registran el aumento anterior), 7 puntos en julio, otros 10 por ciento en septiembre y, por último, 10 puntos en octubre (la propuesta anterior era noviembre). Lo que totaliza un incremento anual del 35 por ciento.

Además, se aumentará el código de compensación por traslado (N° 029) en un 20 por ciento en mayo, y luego evolucionará de la misma manera que los incrementos salariales previstos durante el año.