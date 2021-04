Judiciales protestaron con corte de calles en reclamo de recomposición salarial

Los judiciales volvieron a protestar frente a los Tribunales de Paraná en reclamo de recomposición salarial. Los trabajadores cortaron la esquina de calles Laprida y Santa Fe hasta las 13hs de este lunes, supo“Decidimos endurecer la medida para que se sienta más el reclamo, porque los judiciales no hemos tenido recomposición salarial y se ha deteriorado nuestro salario; en muchos casos se redujo el ingreso de los trabajadores”, apuntó ael secretario judicial de AJER, José Segura.“El gobierno tiene que hacer oído a este reclamo porque, independientemente de la emergencia, no puede ser que el ajuste recaiga sobre el bolsillo de los trabajadores”, sentenció al dar cuenta que el ofrecimiento salarial del gobierno “es absolutamente insuficiente porque arranca con un 5% a cobrar en junio”.“El aumento de precios no para en ninguno de los sectores y el gobierno debe recomponer nuestro salario”, reafirmó el sindicalista.En la oportunidad, anunció que “para el próximo jueves está prevista una retención de servicios de dos horas”. “Es para que la sociedad sepa que el gobierno no está haciendo las cosas bien, porque no puede descargar el ajuste sobre los trabajadores, y además, debe comprometerse a que la emergencia termine en junio”, argumentó.