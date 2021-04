La provincia de Buenos Aires evalúa "reducir la presencialidad" en las escuelas

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que, si aumenta la circulación viral de coronavirus, podría incrementarse la "carga virtual en las escuelas y reducir la presencialidad" en los centros educativos de la provincia.



"Venimos en una velocidad de crecimiento muy rápida y ya estamos en los niveles de ocupación de camas de lo que fue el pico del año pasado, pero con otra dinámica", dijo el funcionario en radio La Red.



Explicó que el año pasado se logró "achatar" la curva y que esta vez esperan "que las medidas restrictivas logren tener un efecto" ya que "la velocidad en la ocupación de las camas (de terapia intensiva) puede saturar al sistema" de salud.



Por otro lado, advirtió que se detectó no sólo en Olavarría la presencia de variantes como la de Reino Unido y la de Manos, y que ya hay "circulación comunitaria".



"Cuando aparecen estas variantes, las medidas de cuidado hay que extremarlas más", indicó.



Sobre las medidas que restringen la circulación nocturna y reuniones sociales, el sanitarista dijo que "hubo buen acatamiento" pero que habrá que ver "si son suficientes".



"Hemos visto buen acatamiento, no absoluto, lo que no sabemos si es suficiente", dijo y apuntó a que "hay que monitorear" y si hace falta ir a una restricción mayor.



Al ser consultado sobre las clases presenciales, el viceministro dijo que en el sistema de fases con el que se maneja la provincia está contemplada la posibilidad de que, en caso de mayor circulación viral de un distrito, se reduzca la presencialidad.



"Tenemos sistema mixto de virtualidad y presencialidad", recordó y explicó que, si aumentara la circulación viral, la alternativa es "aumentar la carga virtual y reducir la presencialidad".



Apuntó a que, si bien en las escuelas no se registraron brotes, "los docentes y estudiantes se contagian al mismo porcentaje de su grupo etario en la comunidad" y que por eso si se reduce la circulación "se reduce riesgo de contagio".



Explicó que durante el año pasado en algunos puntos de la provincia hubo actividad presencial, ya que depende de cada uno de los territorios y de varios indicadores.



Sobre las vacunas, el funcionario dijo que no se plantea la aplicación de una dosis, sino que mencionó "la postergación" de una segunda dosis.



Comentó que en la provincia se están realizando diversos estudios sobre producción de anticuerpos, eficacia e inmunidad de las vacunas que se están aplicando y dijo que "hasta ahora se sabe que la de Sinopharm tiene cerca del 80% de eficacia, que es un buen número".



"Nosotros no pensamos que tiene que ser una dosis, tratamos de que sean dos dosis, pero estamos viendo si conviene primero a vacunar a toda la población con una dosis y después aplicar la segunda que está dando buenos resultados en muchos países del mundo, o darle las dos dosis a uno y ninguna a otro. Esa discusión tiene mucho impacto porque reduce la mortalidad y personas que se internan", aseveró.



Enfatizó que hay que ser cuidadosos "y muy prudentes" con la información que se difunde sobre las vacunas.



"Las decisiones que se toman, son decisiones consensuadas y basadas en todos los conocimientos científicos y publicaciones que hay en todo el mundo", remarcó.