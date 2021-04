El Municipio entregó más créditos a emprendedores de Paraná

Fue por un monto total de 543 mil pesos dentro del Consejo de Promoción del Empleo (COPROMEM). “Paraná es una ciudad con un gran potencial productivo y nuestro objetivo es promover el desarrollo", remarcó el intendente Adán Bahl.



El acto se hizo este viernes en Casa de la Costa y los beneficiarios fueron once emprendedores locales.



“Sostener estos créditos supone un gran esfuerzo fiscal para el Municipio pero estamos convencidos de su rol estratégico, porque se trata de un monto significativo de dinero que se inyecta a la economía local, ayudando a la reactivación”, destacó el presidente municipal.



Los créditos del COPROMEM son préstamos con ventajas que no se consiguen en el mercado, dado que tienen seis meses de gracia, se pueden pagar hasta en 36 cuotas y el interés es la mitad de la tasa del Banco Nación.



“Es una herramienta de inclusión económica porque a los pequeños emprendedores les resulta difícil acceder a los créditos del mercado. Significa una política de acompañamiento muy importante, sobre todo en este contexto”, añadió Bahl.



"Paraná es una ciudad con un gran potencial productivo y nuestro objetivo es promover el desarrollo a partir del estímulo económico que tenemos a disposición, porque eso significa más y mejores posibilidades de trabajo para los paranaenses", concluyó.



Donación



Durante el acto, el bioingeniero Santiago Romero Ayala, cofundador de la empresa LUMI, desarrolladora de un sistema de desinfección basado en tecnología de lámparas ultravioletas, donó a la Municipalidad un equipo LUMI.

Romero Ayala recibió el año pasado un préstamo del COPROMEM que le permitió a su empresa dar un salto cualitativo y ser líder en cuanto a tecnología UV a nivel nacional.



Beneficiarios



- Natalia Yanina Kreiter, comercialización de frutos secos.



- Gabriela Verónica Aguilar, diseño de indumentaria.



- María Daniela Masine, producción de cerámica artesanal.



- Natalia Belén Fianuchi, producción de mates artesanales.



- Leandro Martín Berón, construcción.



- Miguel Ramón López, pesca artesanal – gastronómico.



- Vandeclera Terezinha Rech, accesorios para mascotas.



- Lucas Nahuel Braida, diseño de indumentaria.



- María del Valle Valdez, gastronomía.



- Carolina Victoria Melo, accesorios para niños.



- Nilda María Yansen, gastronomía.



Testimonios



Miguel Ramón López, pescador de Puerto Sánchez, se mostró “muy agradecido” a la Municipalidad y contó que va a invetir el monto en elementos de pesca como anzuelos, tanzas, piolas, alambre, etc. "Nos beneficia a cuatro familias y es una ayuda muy necesaria”, dijo.



Natalia Fianuchi, del emprendimiento Matienzos, indicó que el crédito será destinado a la compra de cuero para producción. "Es un excelente incentivo, más en este momento de crisis. Me parece importante que desde la Municipalidad nos apoyen de esta manera”.



Participaron el secretario de Hacienda, Eduardo Macri; la subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi; el director de Inversión, Pablo Lescano; y el concejal Sergio Elizar.