ATE planteó cambios e incorporaciones al régimen de licencias por enfermedad

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó su propuesta en la reunión que este jueves mantuvo con la Secretaría de Modernización, donde se evaluó la modificación del régimen de licencias por enfermedad, en el marco de la reglamentación del Régimen Jurídico Básico.



El sindicato plantea la modificación de algunas de las licencias ya existentes, y la incorporación de otras no previstas.



“Las modificaciones o incorporaciones pretendidas son entendidas desde verdaderos cambios conceptuales que deben estar en línea con las realidades jurídicas, sociales y culturales en cuanto a las nuevas formas de vinculación social y familiar, teniendo en cuenta siempre a la perspectiva de género y la responsabilidad coparental como elementos dirigidos a contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, remarcó el gremio.



Además, detalló que su propuesta “abarca iniciativas en relación a los siguientes tipos de licencias:



–Por hijo o familiar con discapacidad



–Por interrupción de embarazo, parto sin vida o fallecimiento a poco tiempo de nacer



–Por enfermedades de corto tratamiento



–Por enfermedades de largo tratamiento



–Por reproducción asistida



–Por donación de órganos



–Por cuidado familiar o persona enferma de cuya atención se encuentre el trabajador obligado legalmente a la prestación de asistencia”.



La iniciativa “también reafirma la necesidad del carácter obligatorio hacia todo organismo estatal provincial en que el personal se encuentre bajo los ámbitos de aplicación definidos por el decreto 5.703/93, la ley 9.755 y las negociaciones paritarias establecidas por el decreto 2.217/12MT”, apuntó ATE en un documento enviado a esta Agencia.



Señaló que en el encuentro “se trazó un análisis de las dificultades actuales que los trabajadores tienen a la hora de los reconocimientos médicos a domicilio y también de la necesidad de ajustar la aplicación de los reglamentos a fin de que no se cercenen derechos por interpretaciones particulares en organismos que no condicen con lo prescripto, sobre todo en el área de salud”.



Próximo encuentro



Desde ATE se informó que se acordó “seguir avanzando con lo referido a Licencias de Familia” en un nuevo encuentro que se realizará el 29 de abril.



“Esta instancia de diálogo quedó establecida en la última paritaria, donde varios de los puntos planteados por nuestra organización, a entender de los representantes del Ejecutivo provincial, debían tratar con los organismos correspondientes”, explicó el sindicato.



En ese sentido, apuntó que “faltan concretar las discusiones en los demás ámbitos oficiales, a los cuales se les solicitó formalmente el inicio, estos son: cupo de viviendas para afiliados a tratar en el IAPV; conformación de un órgano que aborde temáticas sobre Violencia y Acoso en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; paritaria sectorial en el ámbito del Ministerio de Salud; y avanzar en el instructivo para el Pase a Planta Permanente”. (APF)