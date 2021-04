Bordet confirmó que Entre Ríos adhiere al DNU: brindó detalles de las medidas

Suspensiones

El Gobernador, Gustavo Bordet, dio una conferencia de prensa y anunció cómo se implementarán las medidas para frenar la segunda ola de coronavirus en Entre Ríos.En relación a la restricción de la circulación en el horario nocturno, Bordet aclaró que será “de manera uniforme para toda la provincia”. “, con una tolerancia de media hora más”, indicó“También se suspenden los viajes turísticos grupales, se establecen medidas para que en actividades o reuniones sociales al aire libre que no superen las 100 personas, y”, informó el mandatario entrerriano.Bordet argumentó que estas medidas se toman “teniendo en cuenta que la prioridad de la Provincia, es preservar la salud de lis vecinos y cuidarnos ante el avance de la pandemia, que viene teniendo picos muy altos en todo el país”. Además de “”, afirmó Bordet.Asimismo, resaltó que “las actividades deportivas, culturales, religiosas, cines, teatros y centros culturales, y gimnasios”, señalaron.“Se podrán realizar actividades o reuniones socialesa las reglas de conducta generales y obligatorias”, indicó el Gobernador y agregó que “”., donde se ha comprobado que es con mayor frecuencia que se producen los contagios del virus”, justificó el gobernador.Asimismo, remarcó que las autoridades sanitarias evalúan cómo evoluciona la pandemia en ciudades y departamentos entrerrianos, “porque es muy dinámica la forma en la que se producen los contagios”, sostuvo.En referencia a la posible ampliación de las medidas por cuestiones particulares en algún territorio,, se tomaran medidas que puedan ser más o menos restrictivas”, anunció.“Si algún intendente considera conveniente ampliar las restricciones por cuestiones sanitarias, puede hacerlo; lo que no puede es extender estas restricciones en horarios que superen lo establecido”, aclaró al respecto.. En la medida que tengamos la provisión regular y habitual, continuaremos asistiendo a la mayor cantidad de inoculaciones en todos nuestros centros de vacunación”, prometió al aclarar que “el promedio de espera de vacunación no supera los cinco minutos en ningún centro de vacunación”.“Esperamos que antes del invierno podamos tener a los mayores de 60 años, que son la población de riesgo, prácticamente inmunizada. Ese el desafío y objetivo que nos hemos propuesto”, destacó el gobernador.“Queremos sostener las actividades al aire libre, porque son muy buenas para la salud de las personas. Pero debemos tener en cuenta que los eventos que están permitidos soncomo campeonatos que se realizan fuera determinado de las Ligas, los que seguirán porque hay protocolos especiales que resguardan a través de testeos la proliferación de contagios”, aclaró al respecto.Durante su mensaje, Bordet apeló a la responsabilidad individual de los ciudadanos “para evitar contagios que después lamentablemente terminan en fatalidades que son evitables”.“Hacemos saber a las autoridades de la Justicia Federal que hay que buscar elementos punitorios o sanciones a quienes contravengan esta norma porque hay un esfuerzo muy grande de policías e inspectores para desbaratar fiestas clandestinas, pero si esto no va acompañado por sanciones punitorias por parte de la Justicia Federal se tornan ineficaces y tienden a proliferar”, alertó el gobernador.“El sistema sanitario entrerriano está más que fortalecido; se duplicó la cantidad de camas de internación en terapias intermedia e intensiva y las unidades críticas se acompañaron con los respiradores correspondientes”, informó al dar cuenta que