Coronavirus: "Ingresarán dosis para acelerar la vacunación", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que en la segunda mitad de este mes llegarán al país más vacunas para "poder acelerar el ritmo de vacunación" y señaló que con las medidas restrictivas aplicadas a partir de hoy en todo el territorio se va a "ganar tiempo" para completar el proceso de inoculación de la población de riesgo.



"Con las medidas vamos a ganar tiempo para vacunar", dijo esta mañana el presidente en declaraciones a El Destape Radio.



En esa línea, precisó: "Están entrando, si todo se cumple según lo previsto, vacunas suficientes en la segunda mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación y seguir vacunando, que es lo que más me importa porque vacunando se vuelve una enfermedad llevadera y no termina con la vida de la gente".



Dijo además que "siguen llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo con lo previsto, que van a llegar los 2 millones de dosis de Sinopharm".



Sobre las medidas implementadas a partir de hoy para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, consideró que "todas las medidas tienden a evitar el momento de la relajación social que es la nocturnidad", y apeló a "la conciencia social de los ciudadanos porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de la gente si no comprende el riesgo en el que estamos".



"Toda medida es insuficiente si la gente no toma conciencia", dijo el mandatario en sus declaraciones.



Sobre su propio cuadro positivo de Covid-19, dijo que, "sin duda", la vacuna le permitió "sortear este contagio de modo muy leve". "Tengo que estar muy agradecido a la vacuna", subrayó.