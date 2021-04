Gobierno propuso "correr las PASO": enviará un borrador del proyecto a Diputados

Proponen que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se celebren el 12 de septiembre, y las generales el 14 de noviembre.



"Con esas fechas podemos seguir vacunando y ganamos un mes. Lo que vamos a hacer mañana es acercar un borrador para que el resto de los bloques pueda discutir", expresó De Pedro en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos al término de la reunión.



Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) se comprometieron a trasladar la propuesta a la mesa nacional de Juntos por el Cambio para dar una respuesta formal a la propuesta del oficialismo.



El calendario electoral vigente prevé que las PASO se realizarán el 8 de agosto, y las generales el 24 de octubre: en caso de sancionarse una ley con la reforma, las fechas serán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.



El cónclave, que se desarrolló en el Salón de Honor de la Cámara baja, duró una hora y media y contó también con la participación de las diputadas del Frente de Todos Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.



"Tuvimos una muy buena reunión con el bloque de Juntos por el Cambio en la que pude transmitir la preocupación del presidente de la Nación (Alberto Fernández) sobre la salud de los argentinos y la predisposición al diálogo para ver cómo coordinamos el proceso electoral con la segunda ola", expresó el ministro.



Sobre la intención de postergar las PASO, De Pedro explicó que tiene que ver con que agosto es un mes de frío en el que históricamente abundan las enfermedades respiratorias, situación que este año se verá agravada por la pandemia de coronavirus.



"Hay un consenso general alrededor de un tema que tiene que ver con las reglas del juego pero sin dejar de poner por delante la salud de los argentinos", acotó Massa, quien encabezará una segunda reunión con los legisladores de la oposición que no pertenecen a Juntos por el Cambio.



"Nos sentamos a buscar un acuerdo con dos premisas. La primera, cuidar la salud de los argentinos. Y la segunda, tener reglas y transparencia en el funcionamiento institucional del proceso electoral y del seguimiento de la pandemia en la segunda ola", añadió al detallar la propuesta para constituir una comisión específica con representantes del Congreso para monitorear la evolución de la pandemia y la efectividad de las medidas de cuidado.



Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se mostró conforme con el contenido de la reunión, que calificó de "madura".



"Fue madura la reunión. Para Juntos por el Cambio de reglas electorales en tiempos electorales merece absoluto cuidado. El ministro ratificó el sistema de PASO. Esto es lo más importante que queremos rescatar", indicó el radical cordobés.



"No vinimos a firmar nada hoy, solo a escuchar. Se comprometió el ministro a mandar mañana un borrador de un proyecto para consensuar. Vamos a seguir conversando y vamos a trasladar a la Mesa nacional de Juntos por el Cambio la propuesta cuando esté lista, para dar respuesta", comentó.



Ritondo, en tanto, destacó que desde Juntos por el Cambio se le planteó a De Pedro la idea de discutir la implementación de la boleta única de papel, a lo que el ministro le contestó que existe voluntad de discutirlo pero por fuera de este proceso electoral dado que "el proceso licitatorio ya está lanzado" y no queda margen de tiempo para llevar adelante una reforma de esas características.



También pidió al Gobierno que arbitre los medios para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estarán afectados al operativo electoral puedan sufragar en la mesa más cercana.



López estimó que -dado los plazos que requiere la Justicia electoral para iniciar el cronograma, la ley que consagrará la postergación de los comicios deberían votarse "antes de los primeros días de mayo".





NA