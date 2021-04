Tarragona: “son medidas focalizadas en función de la situación epidemiológica”

Alto riesgo

Mientras se espera la publicación del DNU, sobre las nuevas medidas para reducir la cantidad de contagios por coronavirus,de la Nación, que conduce Carla Vizzotti, dialogó conEn su diálogo cony hay otros departamentos que están en riesgo medio”.Al respecto, dijo que “se aplican medidas de cuidado en lugares que son de alto riesgo y a decisión de las jurisdicciones, las medidas que se definen para departamentos que no están en alto riesgo o, que tengan menos de 40 mil habitantes, porque la situación es particularmente diferente”, sostuvo.En referencia a la evaluación de la segunda ola, la funcionaria sostuvo que “con el coronavirus se deben analizar muchos factores, pero uno de ellos, es el relajamiento. Es decir, más allá, que las personas piensan que nos estamos cuidando, se nota quey señaló: “esos, son factores que contribuyen al incremento del número de contagios, que es una situación que ha pasado en todo el mundo, no solamente en Argentina”.Tarragona también analizó que “el comportamiento cíclico del virus y eso también ha pasado en todos los países, porque”, afirmó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud y resaltó que “por eso,”.Consultada por la aparición en el país de la cepa de Manaos y de la británica, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “y aclaró que “si bien, han aparecido algunos casos sin nexo epidemiológico, y esto ya se ha interpretado como transmisión de la nueva cepa, lo cierto, es que aún no tenemos confirmación de ello. Ha habido casos de personas que han viajado que no se han podido vincular y eso, es lo que nos hace estar atentos y en alerta”, remarcó.“Creemos que no hay ninguna posibilidad de impedir que aparezcan estos nuevos linajes del coronavirus en Argentina, pero necesitamos retrasar todo lo posible esa transmisión local para tener tiempo y poder proteger a las personas que tienen más riesgo”, sostuvo Tarragona.En referencia a la vacunación y la llegada de nuevas dosis, Tarragona subrayó que “no tenemos confirmación todavía de cuándo van a llegar nuevas dosis, porque sabido es que, todos los compromisos que los proveedores asumieron, no fueron cumplimentados en tiempo y forma”, dijo aEn referencia a las nuevas medidas que se dispondrán desde este viernes, Tarragona aclaró que “en esta instancia, estamos hablando de medidas de cuidado y de prevención, porque lo que se dispuso ayer,”, remarcó.y aclaró que “ya hemos aprendido que las medidas que se toman de manera general, uniformes y aplicadas a nivel país, tampoco son las que nos generan los mejores resultados”, subrayó Tarragona.Por tal motivo, aclaró que ahora se implementan “, para ir evaluando permanentemente, la necesidad de profundizar algunas medidas o no, en función de la situación epidemiológica de cada localidad”, indicó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.Asimismo, Tarragona aclaró que “no es lo mismo lo que pasa en los grandes centros urbanos que en el resto del interior o, en las provincias y por eso,