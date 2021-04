Garantizan las clases, la actividad económica y otras “premisas” en Entre Ríos

La vicegobernadora, Laura Stratta, indicó que, tras los anuncios del presidente de la Nación sobre mayores restricciones por el rebrote de coronavirus, están “a la espera” del decreto nacional.



No obstante, en declaraciones a Elonce TV garantizó “la presencialidad en las escuelas” y el sostenimiento “de la actividad económica que es muy importante para los sectores de la producción, la industria y el comercio”.



Asimismo, recordó que en la provincia “hay una restricción vigente de la circulación nocturna. Veremos el decreto presidencial, qué fija y cuál es la discrecionalidad que faculta o no a las provincias el instrumento legal nacional”.



Otra de las cuestiones que consideró centrales es “intensificar el control del cumplimiento de los protocolos” y recalcó que “los contagios no se dan en las escuelas, ni en el sector del turismo ni en el comercio”.

Puso de relieve que “necesitamos evitar que la curva siga en ascenso”, pero “estamos a la espera del decreto”, insistió.



Confirmó que “por la distribución demográfica, la idea es tomar una decisión para toda la provincia, porque los datos cambian permanentemente”, expresó Stratta, a la vez que enumeró cuatro premisas: “Presencialidad en las escuelas, sostenimiento de la actividad económica, restricción de la circulación nocturna y la profundización de los protocolos en cada una de las áreas y protocolos”.



Además, consideró “clave la responsabilidad social e individual” y dijo que si bien habrá más policías en las calles para realizar los controles, “apelamos al trabajo en conjunto con los municipios articulación entre Nación, provincia y municipios”, a la vez que señaló que buscarán que las actas que se labran desde la Policía tengan las sanciones correspondientes en la Justicia Federal. Elonce.com<