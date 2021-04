Kicillof anunció el "cierre de comercios en general entre las 20 y las 6"

Política Anunciaron detalles de las nuevas restricciones en la ciudad de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que en la provincia de Buenos Aires "se va a acatar al pie de la letra" las medidas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández para combatir la segunda ola de coronavirus, y agregó la medida de cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana."No es una ola, es un tsunami", dijo el mandatario bonaerense al referirse a la situación sanitaria en territorio provincial y advirtió sobre la "impresionante velocidad de crecimiento" de casos de coronavirus en los últimos días."En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6 mil. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud", dijo Kicillof al encabezar esta mañana una conferencia de prensa en la sede de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.En tanto, los 16 municipios en Fase 5 tendrán una restricción horaria entre las 2 y las 6; mientras que en los 79 distritos bonaerenses que se encuentran en Fase 4 esa limitación será entre 0 y 6:00.“El resto de las restricciones van a respetar todo lo que planteó ayer Alberto Fernández y vamos a invitar a los municipios además a que liberen los estacionamientos", expuso el Gobernador.En ese contexto, Kicillof señaló que se aplicarán "severas multas por incumplimientos"; destacó que habrá un refuerzo de políticas sociales, dijo que se invertirán 32 mil millones de pesos en los comedores escolares y se reforzará el programa Preservar Trabajo.A la vez, planteó que continúan vigentes los créditos del Banco Provincia y recordó que envió a la Legislatura un proyecto que contempla "una muy extensa moratoria para los sectores que más sufrieron"."No está en juego una abstracta libertar individual de hacer lo que queremos cuando queremos, sino una grave crisis ocasionada por la pandemia. ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y contagiar a otro? ¿No tiene sentido común siquiera? Hay una epidemia, la más grande de los últimos 100 años", expuso el mandatario provincial.Por último, sostuvo que la prioridad es "cuidar la actividad económica y seguir con la presencialidad (en las escuelas), pero cuando está en riesgo el desborde del sistema sanitario, hay que poner encima de todo la salud y la vida de la gente"."Cuando empieza a acelerarse tanto (los casos), hay que evitar el desborde. Si no, después es un cierre tardío. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar", planteó el Gobernador.