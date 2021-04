Anunciaron detalles de las nuevas restricciones en la ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta mañana cómo se implementarán las nuevas medidas restrictivas y destacó que "no es el miedo lo que va a hacer cambiar las costumbres, sino la confianza"."A partir del viernes a las 00:00 las medidas anunciadas por el Gobierno nacional las vamos a implementar", sostuvo el mandatario de la Ciudad.En conferencia de prensa, agregó: "A las 23:00 van a cerrar las puertas de bares, restaurantes y teatros, pero los que estén adentro van a poder permanecer hasta las 00:00. Respecto a la restricción a la circulación, los comercios no esenciales van a abrir a partir de las 10:00; los espectáculos masivos, casinos y bingos se van a suspender"."Vamos a volver a promover el teletrabajo para todas las actividades que se pueda. El transporte público estará reservado para los trabajadores esenciales. Vamos a reforzar los controles en el espacio público, el transporte, los centros de transbordo, los comercios, la gastronomía, para que se puedan seguir realizando las tareas, pero de manera cuidada", destacó.

"Vamos a mantener el compromiso de la presencialidad en las escuelas, siempre que la situación lo permita. No podemos volver a tener un año como el año pasado", explicó el jefe de Gobierno porteño.Además, el referente del PRO subrayó que "la búsqueda de todos estos equilibrios entre las necesidades de cada uno se sustenta en la confianza que se construyó entre todos"."Es una confianza que nos permite estar seguros de que cada uno va a hacer lo posible para cuidar al resto. No es el miedo lo que nos va a hacer cambiar nuestras costumbres: es la acción colectiva, es tener un camino común y la convicción de que trabajando juntos vamos a salir adelante", añadió.Y concluyó: "Todo lo que podamos hacer desde el Estado no alcanza: necesitamos el acompañamiento y la responsabilidad individual de cada uno. Cada día que nos cuidamos es un día que los chicos pueden estar en las escuelas, que los comercios pueden estar abiertos. Esta discusión entre la salud, la educación, el trabajo y el esparcimiento no se resuelve eligiendo una actividad por encima de la otra, sino trabajando juntos, confiando en el de al lado y consensuando y cumpliendo las medidas".