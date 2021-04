Cafiero: "Las medidas que estamos tomando son de carácter obligatorio"

A partir del viernes se prohibirán las reuniones sociales, los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23 y se restringirá la circulación desde las 00 hasta las 6. "Las medidas que estamos tomando son de carácter obligatorio y se tienen que cumplir", enfatizó.Cafiero, quien mantuvo reuniones durante los últimos días con sus pares de Provincia y Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, remarcó en diálogo conque serán las autoridades jurisdiccionales "que tienen fuerzas de seguridad las que tienen que hacer cumplir estas medidas". Al mismo tiempo, resaltó que será "la coordinación de los estamentos nacional, provincial y municipal los que las harán cumplir".El viernes vencerá el DNU que disponía las restricciones vigentes hasta la fecha. Desde entonces y hasta el 30 de abril comenzará a regir el nuevo decreto que será publicado en el boletín oficial durante las próximas horas. "Lo que necesitamos es fortalecer controles y que los argentinos y argentinas nos cuidemos. Estamos en una situación muy complicada con récord de casos", dijo a raíz del nuevo récord de 22.087 casos positivos.Respecto a la circulación en transporte público, uno de los puntos críticos de contagio debido a la aglomeración de personas, dijo que a partir del viernes "el transporte público será exclusivo para personas esenciales y autorizadas". La medida, agregó, regirá por el momento para el AMBA, donde hay transporte interjurisdiccional entre el conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires."Volvemos a los permisos de los trabajadores esenciales y actividades autorizadas", añadió, por lo cual "se van a volver a actualizar los permisos".Para ello, aquellos que deban hacerlo deberán ingresar a la aplicación Cuidar o tramitar el permiso mediante la página www.argentina.gob.ar Pese a insistir en la importancia de cumplir las medidas, reconoció que para una parte de la población pueden ser antipáticas. "Se toman medidas severas, concretas, que incomodan, pero son para salvar vidas", señaló el jefe de Gabinete, quien remarcó que las disposiciones fueron tomadas a partir de las recomendaciones de expertos de distintas ramas y con el mayor consenso político posible.Distintos sectores de la economía e incluso la CGT habían adelantado su descontento para con medidas restrictivas que puedan afectar la actividad. Sin embargo, la suba exponencial de casos en las últimas semanas achicó los márgenes de maniobras de la administración nacional y lo obligó a definir un plan de tres semanas de limitaciones.A propósito de la actividad económica, Cafiero reconoció que "el impacto de la pandemia en algunos sectores de la economía es muy profundo" sobre todo "en la industria cultural y del espectáculo, en gastronomía" donde aún no se han recuperado. Precisamente los bares y restaurantes deberán modificar su horario de atención y cerrar a las 23 horas. Respecto a si habrá nuevas medidas de apoyo, el funcionario dijo que "hemos dispuesto el Repro 2, que ayuda" y en el cual "al día de hoy tenemos 10.000 empresas anotadas, a las que el Estado viene ayudando con el pago del sueldo". "Esos instrumentos los vamos a acentuar", agregó.Por último, explicó que también hablaron con los gobernadores sobre aquellas zonas de riesgo epidemiológico medio para que puedan avanzar en medidas que eviten el crecimiento de casos. "Para los departamentos de riesgo medio necesitamos que los gobernadores y gobernadoras tomen medidas para que no sean de riesgo alto y no se agrave la situación", concluyó.Ámbito.com.