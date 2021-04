Agmer no descarta la posibilidad de realizar paros en los próximos días

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) desarrollará el CXCI Congreso Extraordinario el viernes 9 de abril a partir de las 09.00 hs., con modalidad virtual.“Vamos a resolver medidas a seguir, aun no tenemos convocatoria del gobierno provincial, y fuimos muy puntuales sobre las demandas”, manifestó manifestó Tomasa Gómez, congresal por Feliciano, ay resaltó que solicitaron un “acortamiento en los plazos para no cobrar el último tramo del aumento en diciembre”.Por su parte, el secretario general de Agmer correspondiente al Departamento Islas, manifestó que “no se descartan nuevas medidas de fuerza”.A su vez hizo referencia a los problemas que tienen en el sur de la provincia: “Nos preocupa el tema del transporte, hoy hay cinco escuelas primarias que están sin clases, debido a la falta de lanchas”.“Es algo que denunciamos desde el inicio del ciclo lectivo porque influye en los niños. Las clases se ven obstaculizadas debido a la falta de transporte escolar en lugares donde no hay casos de covid y las condiciones son óptimas para el desarrollo de la presencialidad”, explicóY continuó: “hubo una inspección grande de Prefectura Naval Argentina y ajustaron la vara en cuanto a las exigencias y no se condicen con los circuitos por donde se trasladan los vehículos. Además hay una falta de inversión del gobierno para que se mejore la situación”.