Alberto Fernández: "Queremos proteger al que confía e invierte en la Argentina"

Participó por videoconferencia de la presentación del nuevo Régimen de Fomento de Inversiones para las Exportaciones.



"Queremos proteger al que confía en la Argentina, invierte en la Argentina y gana en la Argentina y después necesita pagar compromisos que ha tomado en el exterior. No queremos hacerles difícil el negocio de la inversión a esos empresarios, queremos hacer difícil el juego de los especuladores, pero no el de los que vienen a producir", aseguró el Presidente al sumarse al encuentro por videoconferencia.



De la presentación del nuevo Régimen de Fomento de Inversiones para las Exportaciones participaron los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, de Economía y Desarrollo Productivo, respectivamente, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, además de representantes de empresas de los sectores petroleros y automotrices, entre otros.



En su mensaje, Fernández -quien cumple aislamiento por el coronavirus- expresó que el nuevo régimen, que se publicará mañana a través de un decreto, constituye una "señal clara de cuál es nuestro ánimo y vocación", al señalar que "Argentina no tiene más espacio para la especulación y tiene un espacio inmenso para el desarrollo productivo".



El mandatario agradeció a los empresarios por confiar sus inversiones en el país y les pidió que lo ayuden a "construir de esta sociedad una comunidad, porque nadie logra realizarse en una sociedad que no se realiza".



Por su parte, Guzmán destacó que la medida es resultado del "diálogo fructífero con los distintos sectores de la economía" y remarcó la necesidad de "converger hacia un esquema de inversiones de capital que facilite y aliente las inversiones en la economía real".



Kulfas indicó que el régimen "genera un marco de mayor previsibilidad y un régimen especial de acceso al mercado de cambios para grandes inversores, que van a tener disponibilidad de hasta un 20 por ciento de las divisas de su exportación para ser aplicados a inversiones, que incluye a empresas de diferentes sectores y que traccionan a gran cantidad de PyMEs, por lo que van a generar gran cantidad de empleo y desde el punto de vista productivo es una señal muy importante".



Todesca, en tanto, reconoció que "las regulaciones del mercado de cambios en la Argentina hacen de la tarea productiva, que siempre es un desafío, un desafío aún mayor", según se informó en un comunicado.



El nuevo régimen busca "incrementar las exportaciones, crear más empleo, fortalecer la competitividad, fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo y promover la sostenibilidad ambiental".



La iniciativa está dirigida a los sectores foresto-industriales, agroindustriales, hidrocarburíferos, mineros y de industrias manufactureras, y aplicará a los nuevos proyectos o a aquellos ya establecidos pero que busquen ampliar su capacidad productiva a fin de exportar.



Por el sector empresario participaron de la presentación Hugo Eurnekian, CEO de CGC (Compañía General de Combustibles); Emilio Nadra, vicepresidente comercial de CGC; Alfredo Vitaller, gerente General para la Argentina de Josemaría Resources; Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina; Martín Galdeano, presidente y CEO de Ford Argentina; Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, y Federico Veller, gerente General de Profertil, entre otros.



Télam.