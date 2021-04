"Nuestra preocupación es la salud, no las PASO", dijo De Pedro

En este sentido, en diálogo con la prensa acreditada en Casa de Gobierno, De Pedro afirmó que, de cara al inicio de la segunda ola, que ya comenzó en la Argentina, la atención del Gobierno está en “evitar la concentración de gente" en lugares cerrados en los meses de invierno, para reducir la circulación del coronavirus.



El titular de Interior ratificó que el principal interés del Gobierno nacional, pero en especial del presidente Alberto Fernández, es “la salud de los argentinos”.



Según pudo saberse, De Pedro dialogó con el Primer Mandatario este mediodía y recibió la indicación de poner el acento en la cuestión sanitaria.



“Eso es lo que hay que tener en cuenta y así nos encomendó trabajar Alberto”, señaló De Pedro.



El funcionario fue invitado por legisladores nacionales de diversas bancadas para dialogar en el ámbito del Congreso y buscar generar consensos con sectores opositores sobre el calendario electoral.



En ese sentido, las palabras de “Wado” vienen a reforzar la posición pública de un Gobierno que afirma que la discusión sobre las elecciones se explica por la cuestión sanitaria y que debe alejarse de la idea de "la especulación".



“Nosotros no estamos pensando en si vamos a poder sacar un diputado más o menos. La gente tiene decidido su voto y aquellos que aún no, no van a definirse de acuerdo a la fecha en que tenga que votar”, señalaron en Casa de Gobierno.



Los voceros explicaron que “salvo algunos sectores caracterizados”, la “mayor parte de la oposición, y sobre todo la que tiene que gobernar, admite que la salud está primero”.



Por ello, De Pedro concurrirá mañana al Congreso para trabajar sobre un proyecto de ley que lleva la firma de dos diputados radicales, que reconoce la crisis sanitaria y propone que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realicen en septiembre.



“Es importante que sea un proyecto de Carla Carrizo y de Emiliano Yacobitti, dos radicales, el que reconoce la crisis sanitaria y pone las PASO en septiembre, el momento en que empieza a bajar la tasa de casos de enfermedades respiratorias”, explicaron.



En el Congreso también esperan otros proyectos, entre ellos el que motorizan los gobernadores y que propone la no realización de las Primarias de este año.



Habían sido los mandatarios provinciales quienes, a fines del año pasado, le habían propuesto al Presidente la eliminación de la PASO por motivos sanitarios, una iniciativa que incluso llegó a estar en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.



Fuentes gubernamentales subrayaron que desde el comienzo de esta discusión, el Jefe de Estado había manifestado que cualquier modificación electoral debía salir del Poder Legislativo y que, para ello, debía conseguir consenso multipartidario.



"Lo del Presidente es claro. La Constitución Nacional dice que es el Congreso quién fija la normativa electoral", aclararon.



Si bien el Ministerio del Interior continuaba con el calendario fijado por la Ley y la idea de los gobernadores iba perdiendo fuerza, una reunión realizada semanas atrás en Casa Rosada por fondos para obra pública en el Conurbano, devolvió vitalidad a la discusión.



Al encuentro habían asistido, además de De Pedro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque de legisladores del Frente de Todos en ese cuerpo, Máximo Kirchner; el diputado nacional por el PRO y titular de ese bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, entre otros.



“Esa reunión fue muy buena. Se charló de lo que se charla en una mesa política. Si sirvió para incentivar la discusión en la oposición y en el oficialismo, bienvenido”, señalaron.



Desde el Ejecutivo aclararon que el debate no es sobre el sistema electoral y que no se busca debatir otros temas como el de la Boleta Única Papel.



"Nosotros creemos que hay consenso para avanzar en la postergación con el respeto de lo indicado por la Justicia Electoral sobre los plazos que debe haber entre las PASO y las Generales", concluyeron las fuentes.