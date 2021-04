Planifican la distribución de las viviendas que se ejecutarán en Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet y el titular del IAPV, Marcelo Bisogni, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que avanzaron en la planificación y distribución de las 2.200 viviendas que se van a construir, en esta primera etapa, en la provincia de manera conjunta con Nación y los municipios.



"Invertir en la construcción de viviendas es, además de nuestra obligación como gobernantes, una decisión que consideramos estratégica. No sólo cumplimos con un derecho constitucional, sino que es una inversión muy importante en obra pública, que genera mano de obra directa e indirecta, y con ello una marcada distribución del ingreso", expresó Bordet.



"Cada vez que logramos entregar una casa sabemos que estamos ayudando a cambiar la vida de toda una familia, porque eso es mayor bienestar, y sienta las bases para construir una sociedad más integrada, con mayores perspectivas a futuro", destacó Bordet.



“Coincidimos con el gobierno nacional en que no hay desarrollo económico sino no hay un desarrollo social que pueda generar las condiciones para que cada vecino de esta provincia tenga las necesidades básicas cubiertas, como la de la vivienda propia. Esta es una tarea indelegable”, señaló el gobernador.



"Claramente nos faltaba una política nacional en viviendas que permita poder llegar a cubrir la totalidad del territorio, sobre todo en las ciudades grandes, donde se necesitan cantidades importantes debido a la demanda”, explicó el mandatario, antes de precisar que en Entre Ríos van a coexistir el programa provincial Primero tu casa, y el programa nacional Casa Propia. Dos programas

Este año se pondrán en marcha 2.200 viviendas a través del programa Nacional Casa Propia, Construir Futuro. Además, están en ejecución actualmente cerca de 1.000 soluciones habitacionales financiadas 100 por ciento por la provincia. En ese sentido, Bisogni manifestó que dialogaron con el mandatario sobre “la política habitacional en el territorio entrerriano y la distribución de estas 2.200 viviendas que el gobierno nacional destinó para Entre Ríos en esta primera etapa”.



“El gobernador ha tomado la firme decisión para este año de invertir más fondos en viviendas para lograr un techo digno para todas esas familias entrerrianas que están esperando todavía”, sostuvo.



“Casa Propia, Construir Futuro es el programa que va a financiar con fondos nacionales la construcción de las viviendas en Entre Ríos; y todo lo que es la obra de infraestructura dentro del barrio va a ser con fondos provinciales”, señaló.



A su vez, Bisogni indicó que “vamos a reforzar el trabajo que se viene haciendo en materia de viviendas a través del IAPV con el programa Primero Tu Casa que financiamos 100 por ciento por la provincia” y detalló: “hoy estamos construyendo cerca de 1.000 viviendas; estamos llamando a licitación 187 viviendas más y otras 400 están en proceso licitatorio. Eso hace un total de 1.600 viviendas entre las que tenemos en ejecución y las que estamos llamando a licitación”.



Luego, afirmó que “son un total de 2.200 viviendas para la provincia, más las 1.680 del Primero Tu Casa. Estamos hablando de 3.800 viviendas que se construyen y se van a poner en marcha este año”.



El titular del Instituto de la Vivienda provincial, sostuvo que “sabemos que la demanda es muy alta”, y explicó que “estuvimos mirando con el gobernador localidad por localidad. La demanda es muy fuerte porque el gobierno nacional anterior en esos años no envió fondos a la provincia para la construcción de viviendas y se produjo una brecha muy amplia entre lo que es la oferta y la demanda”. Es por ello que “debemos trabajar mucho por esas familias que aún no cuentan con su casa propia”.



Destacó el impacto en lo que representa la generación de mano de obra y puestos de trabajo: "Es más que importante y el reflejo se ve demostrado sobre todo con el programa Primero Tu Casa con el que estamos trabajando en juntas de gobierno y comunas, porque la idea del gobernador Gustavo Bordet es llegar a todo el territorio provincial, a los 17 departamentos y las juntas de gobierno, comunas y ciudades grandes también para reactivar la economía, generar puestos de trabajo que es tan necesario en estos momentos”.



Por último, destacó que las empresas y la Uocra “han trabajado muy bien con todo el sector de la construcción teniendo en cuenta siempre la pandemia, se han aplicado los protocolos correspondientes y gracias al esfuerzo de estos sectores podemos seguir construyendo viviendas en todo el territorio provincial”.