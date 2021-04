En congreso, Agmer definirá un plan de acción para la semana próxima

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) definió que este miércoles y jueves un paro de 48 horas en reclamo de mejoras en la oferta salarial del Gobierno. Además este martes informaron que el viernes realizan un congreso para definir nuevas medidas de fuerza."Esperamos una nueva propuesta mejorada del gobierno, queremos que nos convoquen para discutir salarios y creemos que debe haber una recomposición para alcanzar condiciones dignas", indicó la secretaria de Agmer Paraná, a Elonce TV.En este sentido, sentenció que "en el congreso de Agmer se resolvió que si para este mediodía no nos convocan seguiremos con las medidas de fuerza por otras 48 horas este miércoles y jueves. En tanto el viernes se realizaría otro Congreso para definir el plan de acción.Cabe recordar que la carpa blanca de Agmer instalada frente a casa de gobierno, lleva 36 días y este martes había representantes de cinco Departamentos de la provincia para "mostrar la unidad de acción y solicitando una recomposición del salario".Por su parte, una de las representantes de San Salvador manifestó: "Declaramos insuficiente la propuesta (salarial) que hizo el gobierno provincial y por lo tanto pedimos que se acorten los tramos. No podemos esperar hasta mayo para tener un único ingreso durante el primer semestre".Y aclaró: "No se estuvo disconforme con el porcentaje, son cuestiones para discutir y debatir".En tanto, en el departamento Uruguay también "se declaró insuficiente la oferta porque no hay una inyección de dinero en la primera parte del año y no hay clausuras de revisión"."Estamos expectantes sobre lo que el gobierno tiene para ofrecer, en Gualegucyhú no queremos terminar el año con esta propuesta porque los trabajadores vemos resentidos nuestros ingresos", sumó.