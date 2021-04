Benedetti: "Confío en que se modifique lo menos posible el cronograma electoral"

"No podemos ir hacia una Ley de Lemas"

Benedetti indicó enqueEsta es mi opinión personal. De todas maneras, este martes habrá una gran reunión para fijar posición ante esta pretensión del oficialismo de cambiar las reglas de juego a nivel electoral".Dijo que en el encuentro que mantendrán que será presencial, "vendrán los gobernadores de Juntos por el Cambio para reunirse en el Comité de la UCR, estarán los jefes del interbloque y habrá una reunión de los tres espacios políticos que conformamos Juntos por el Cambio, Me voy a allanar lo que se decida.Cualquier reforma electoral debe hacerse el año anterior. Demasiados problemas hay, no me parece saludable para una república que está teniendo muchísimas dificultades ¿Ahora vamos a hacer un traje a medida según avance la pandemia? No me parece".Al ser consultado sobre la posibilidad de que "se corran un mes" las elecciones para que más gente este vacunada, dijo "Ese sería un argumento atendible"., la provincia de Santa Fe trabajó mucho paras sacárselo de encima. No me parece un buen sistema, en absoluto. Me parece un retroceso", puso relevancia el dirigente político., porque eso significaría decir pongamos en todo el país la ley de lemas", insistió.", definió a, Benedetti. "Voy a trabajar mucho para que hagamos el tercer triunfo legislativo de las elecciones nacionales, porque creo que va a ser el preanuncio de un cambio en el signo político para 2023, que Entre Ríos lo está pidiendo a gritos. Voy a trabajar mucho por la propuesta que haga Juntos por el Cambio. Si voy a participar o no de la lista es una circunstancia, veremos qué es lo mejor para la coalición". Elonce.com