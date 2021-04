Covid-19: "Se analizan cuestiones vinculadas a la movilidad", confirmó Berbara

En Entre Ríos

En el marco del aumento de casos de coronavirus en el país y la llegada de la segunda ola, autoridades nacionales, provinciales y municipales analizan medidas para evitar inconvenientes tanto en la economía como en el sistema de salud.Este martes se volverán a reunir en Casa Rosada los jefes de gabinete de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires: Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel; y los ministros de Salud de esos distritos, Carla Vizzotti, Fernán Quirós y el viceministro bonaerense Nicolás Kreplak. La vecina provincia está en una situación complicada respecto a las nuevas cepas y a los casos de covid-19. El resto de las provincias teme que los contagios se expandan, como ya pasó en el inicio de la pandemia en 2020.Al respecto, Carlos Berbara, integrante del COES de Entre Ríos, expresó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que “la preocupación que tenemos es el incremento del promedio de casos semanal en las últimas semanas, donde se ve claramente un aumento de la detección de los contagios. Pasó en Colón, por ejemplo, que este lunes tuvo 83 casos. Se vio crecimiento en la primera ola y ahora sucede una conducta similar en lo que respecta a la detección departamento por departamento”.Consideró que el incremento de casos en el país tiene que ver “con la movilidad social y la aparición de estas nuevas cepas en el extranjero. La preocupación tiene que ver con los traslados y viajes, como así también la diseminación de las cepas propias que ingresaron a Argentina”.Tras distintas reuniones que mantuvieron con autoridades y el Consejo Federal de Salud, comentó que “una de las posibilidades que se habló es la de restringir los viajes no esenciales entre provincias. Es un horizonte que atravesamos en el primer período de la pandemia el año pasado. Todos saben claramente que la pandemia nos va a ir marcando la posibilidad de apertura o regresar atrás si la diseminación así lo exige”.Expresó también que “Ciudad y Provincia de Buenos Aires muestran una curva severa y preocupante de casos. Claramente el transporte de mercaderías, lo económico, lo que sucede con la ruta 14 que transporta mercadería del Mercosur y de Buenos Aires, es una preocupación para Entre Ríos”.Respecto a en qué podrían basarse las medidas que analizan las autoridades, explicó que “las propuestas analizan una serie de cuestiones que tienen que ver con la movilidad. Hay movilidad esencial, indispensable, que es la que se intenta sostener pensando claramente en la situación económica de nuestro país y provincia. El concepto general es no cerrar actividades económicas, tampoco interrumpir las clases, sí aquello que sea no esencial, tratar de evitar que se traslade de una provincia a otra”.“Estamos a la espera de ciertas definiciones a nivel nacional. Si el número de casos de Buenos Aires afecta a nuestra provincia, muy probablemente tendremos que tomar medidas y definiciones”, agregó.Berbara confirmó que es “probable” que se abra un nuevo vacunatorio en zona de la Base Aérea. “La idea es ir agilizando la velocidad de los vacunatorios, incluso ampliando, para poder inocular a más gente en menor tiempo posible. Estamos trabajando con promedios semanales que rondan los 8000 vacunados y eso nos mantiene en buen ritmo de vacunación. Se está intentando avanzar con el grupo etario de 60 a 69 años, dado que la gran mayoría de las personas mayores de 69 años han sido inoculadas. No obstante, queda un remanente de personas que aún falta, pero es menor. En algunos departamentos ya se iniciaría en los próximos días con el otro grupo”, señaló.Y aclaró: “Quien aún no fue vacunado que no se preocupe, ha sido un desafío organizarnos y vacunar por edades. El porcentaje mayoritario, de mayores de 70 años, ya fue vacunado. Hay gente que no pudo asistir a su turno, porque no le llegó bien la información o porque hay errores en los datos que han brindado. Eso se puede corregir llamando al 0800 888 8228. Vacunas no van a faltar, se reprograman los turnos”. Al día de la fecha fueron aplicadas más de 110 mil vacunas, entre primeras y segundas dosis.Respecto a cómo fue la organización para vacunar, explicó que “se hizo una combinación entre personal de riesgo, personal estratégico y franja etaria. Por momentos se avanzó de manera acelerada con programación, como fue con el personal esencial. Por otros momentos, y llegando la campaña de invierno y teniendo en cuenta las vacunas que van llegando, se van tomando decisiones epidemiológicas para cubrir a las personas de mayor vulnerabilidad. En el caso de estos grupos que aún no se los está llamando, como docentes, deben esperar o que les toque el rango de edad o que llegue la vacuna específica, la Covishield. En este caso, el condicionante es el corte de grupo etario, por eso se le da prioridad a la edad. En el caso de que lleguen más dosis de esa vacuna y se avance en personal esencial, se avanzará por el personal docente. Sino muchos docentes van a ser alcanzados antes por el corte etario”.“En ese momento y frente a la inminente segunda ola y campaña de invierno lo que tenemos que cubrir, esto se acordó a nivel nacional, tiene que ver con franja etaria”, remarcó.Berbara confirmó la llegada de vacunas antigripales para la campaña de invierno. La dosis llegarán la semana que viene.“Se hizo la difusión a cada uno de los centros de la provincia para la provisión de las mismas e iniciar la campaña”, indicó.Y agregó: “Se trata de una vacuna que se repite y replica todos los años. La operativa es más simple, las listas de la población a alcanzar están definidas hace tiempo”.