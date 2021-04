Covid-19: Autoridades volverán a reunirse este martes para definir medidas

La segunda ola ya llegó. Ese fue el diagnóstico básico al que arribaron en Casa Rosada los jefes de gabinete y ministros de Salud de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco aplazaron el anuncio de nuevas restricciones que en principio no afectarían las clases presenciales ni la actividad económica.



Carla Vizzotti, Fernán Quirós y Nicolás Kreplak se encargaron de la evaluación epidemiológica y alertaron sobre el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva -que por ahora se mantiene en niveles similares a la primera ola- con el agravante de que aún no llegaron las bajas temperaturas y con circulación comunitaria de la cepa de Manaos. En el área metropolitana de Buenos Aires los contagios se dispararon 60% con foco en la nocturnidad y reuniones sociales donde el segmento etario más afectado va de los 19 a 30 años.



Los funcionarios acordaron volver a reunirse este martes para definir las medidas. En el encuentro en la Rosada, Vizzotti insistió con sumar al PAMI a la campaña de vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se evaluó además la posibilidad de decretar un cierre de actividades nocturnas. Pero no hubo acuerdo en qué franja horaria, Miguel apunta a una restricción de actividades pero a partir de las 00 horas. Provincia se inclina por empezar antes, a las 22, y hasta las 6 horas para desalentar los encuentros sociales y la aglomeración de jóvenes. Pero por ahora se frenó la medida.



La provincia de Buenos Aires, vía Bianco y Daniel Gollán, impulsa un mayor control en la circulación y en las actividades esenciales. En Ciudad buscan mantener las aperturas. En concreto, Cafiero actuó como un mediador y facilitador de las partes teniendo en cuenta que la directiva de Alberto Fernández es que cada jurisdicción dicte sus propias medidas.



El Presidente, aislado en Olivos con Covid-19, ordenó acelerar la campaña de vacunación para que el 1 de mayo se complete la aplicación de la primera dosis a mayores de 60 años. En cuanto a los controles en la circulación y transporte público, cualquier medida será más declamativa que efectiva. La apertura de las aulas vuelca a alumnos y a sus familias al sistema de transporte junto a trabajadores, esenciales y no esenciales. Por lo que se descartó, al menos por ahora, un regreso al aislamiento sociales, preventivo y obligatorio (ASPO) en cualquiera de sus fases.



En el último día del fin de semana largo de Semana Santa, fueron reportados 9.955 positivos coronavirus sobre 33.159 testeos realizados, una positividad cercana al 30 por ciento. Este lunes la cifra trepó a 13.667 casos y 272 muertos, la cifra más alta en los últimos dos meses. El aumento sostenido, además, registró en la última semana los números de contagios más altos del año. Alberto mantuvo reuniones remotas con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



En esa línea, Gollan alertó esta tarde en su cuenta de Twitter que "el aumento de casos de Covid y la ocupación de camas se acelera día a día" y consideró "imprescindible bajar la circulación viral mientras se vacunan los grupos de mayor riesgo". "La vacuna baja enormemente la mortalidad, pero hay que evitar ya que el sistema de salud se sature", completó. Mientras tanto, los funcionarios porteños se manifestaron en contra de las restricciones.



El Gobierno nacional, por su parte, dispuso la prórroga hasta el 9 de abril del trabajo remoto para los agentes del sector público. La Decisión Administrativa publicada ayer en el Boletín Oficial prorroga la medida tomada la semana pasada, el 28 de marzo -que vencía el 31 de marzo, día previo al inicio de Semana Santa- en el marco del aumento de los casos registrados por coronavirus. En la decisión se establece "la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional".



Quedan excluidos la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); las Fuerzas de Seguridad Federales; las Fuerzas Armadas; el Servicio Penitenciario Federal; personal de salud y del sistema sanitario; personal del cuerpo de Guardaparques y del Sistema Federal de Manejo del Fuego; la Dirección Nacional de Migraciones; y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).



Los ministros de salud de todas las provincias, en su reunión del COFESA (Consejo Federal de Salud), coincidieron que la segunda ola es un hecho y que hay que tomar medidas en base a la experiencia acumulada en la gestión de la pandemia durante el año pasado.



Hasta el 9 de abril está vigente la actual normativa (DNU) donde se destacan los indicadores de riesgo por cada jurisdicción de todo el país.