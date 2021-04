En la carpa docente recordaron a Fuentealba, a 14 años de su muerte

Carlos Andrade, secretario de Prensa de Agmer Paraná.

Marcelo Pagani, Secretario General de Agmer Entre Ríos

Reclamo docente provincial

"Es muy importante recordar a Fuentealba, cada vez que viene esta fecha pensamos 'nos está faltando un maestro'. Fue un ejemplo de lucha, de entrega y compromiso con las causas sociales. En la carpa docente nos dignifica recordarlo y homenajearlo", puso relevancia aY fue más allá al afirmar que el "4 de abril debería ser el Día del maestro, porque tiene que ver con la realidad, el contexto y la situación de la docencia en el día de hoy"."Luego de una manifestación que se realizaba en forma pacífica con un corte de ruta, la policía actuó de manera muy agresiva, reprimió y fu asesinado por un disparo. Estuvo grave un tiempo, hasta que falleció finalmente", aportó., por su parte, recordó que en la causa Fuentealba "hay dos cuerpos de causa. La 1 que terminó con la reclusión `perpetua de Poblete, el funcionario policial que le disparó". La causa 2 "tiene que ver con la responsabilidad política e intelectual, porque el hecho no fue una casualidad. Veníamos de muchos años, donde muchos militantes populares venían siendo víctimas de las represiones. Hace dos semanas la Corte Suprema dio lugar a un recurso de queja presentado por la esposa de Fuentealba, Sandra Rodríguez, en donde define que se debe revisar el caso. Un juez de Garantías de Neuquén habilita una investigación de cuatro meses, para buscar pruebas en relación a los autores intelectuales y políticos. Hay 14 imputados, pero no tenemos ninguna duda que el autor político es Jorge Sobisch, ex gobernador".La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) definió para este miércoles y jueves un paro de 48 horas en reclamo de mejoras en la oferta salarial del Gobierno. Se recodará que el gremio docente rechazó por "insuficiente" el último ofrecimiento y había solicitado una propuesta superadora."Pusimos una condición para el día martes, sino vamos a tener 48 horas de paro miércoles y jueves. Vamos a esperar hasta mañana y si efectivamente la convocatoria a una reunión no se realiza al día de mañana, en las primeras horas de la tarde estaremos convocando para miércoles y jueves", aseveró Pagani.El gobernador Gustavo Bordet apuntó este lunes que "es muy difícil dialogar ante la presión de paros mediante" y prometió "agotar todas las instancias necesarias para que encontrar una solución y que los chicos estén en las escuelas". Ante esto, Pagani afirmó: "El gobernador tiene la posibilidad de expresarse en los términos que él entienda, pero nosotros crememos que no es así. Los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos venimos de un año en el que no tuvimos pauta salarial, mientras en el resto de las provincias, la hubo; veníamos de un diálogo social en mayo y nos responde con Ley de Emergencia; se avanzó con algunas cuestiones que tiene que ver con el sistema jubilatorio nos dan a fin de año una bajísima calidad de bono, que es inconstitucional y llegamos el 27 de enero con una paritaria, con expectativas, tuvo tres encuentros, y no se cumplió con las mismas"."Tenemos voluntad de diálogo, entendemos que son los tramos los que se deben revisar, me parece que lo que ene l fondo hay es una negativa a sentarse a dialogar con los trabajadores, con la excusa de 'que estamos presionando'. Esperamos una reflexión por parte del Poder Ejecutivo de la provincia", aseguró.