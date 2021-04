Bordet: “Queremos evitar nuevas restricciones para el futuro”

“Queremos evitar nuevas restricciones para el futuro”, aseguró a Elonce TV el gobernador Gustavo Bordet en relación a las medidas que podrían implementarse ante el eventual aumento de casos de coronavirus.



“Entre Ríos ya tenía implementadas restricciones en horarios nocturnos de lunes a jueves hasta la 1 y los fines de semanas hasta las 2”, comunicó Bordet al comparar que las restricciones que se hicieron en Buenos Aires “son las que aquí ya estaban aplicadas”.



Respecto a la situación de Paraná, el mandatario provincial sostuvo que trabaja con el intendente Adán Bahl “para evitar que se generen aglomeraciones, fiestas, eventos que hacen peligrar la situación sanitaria de la población”. Ya que según recordó que “el protocolo establece hasta cuántas personas se pueden permitir por evento en espacios abiertos”.



Al repudiar los eventos realizados en las localidades de Chajarí, Crespo y Santa Elena, Bordet anticipó: “Si hay intendentes que habilitan eventos para más de 100 personas en lugares cerrados, son pasibles de cualquier acción judicial que pueda devenir en ese sentido”.



“No se puede trasgredir un DNU y habrá responsabilidades en quienes lo hacen”, recalcó.



“La Provincia no tiene poder de contralor sobre los municipios porque éstos son autónomos, pero si están infringiendo un DNU nacional que establece ciertos parámetros y al cual la Provincia adhirió”, argumentó al encomendar: “Pedimos la responsabilidad que nos cabe como Estado para tener el control sobre las habilitaciones que no corresponden y que los municipios no otorguen habilitaciones que están por fuera del DNU porque hay una situación sanitaria que nos preocupa”.



“Queremos evitar nuevas restricciones para el futuro”, sentenció Bordet. “Hay normativas que tenemos que hacer cumplir y quienes deben hacerlo son quienes tienen el poder de policía”, indicó al recordar: “Como intendente de mi cuidad durante ocho años, uno respetó las normativas municipales”.



Las declaraciones de Bordet fueron en el marco de una recorrida por la obra de ensanche de calle Rondeau. “Esta obra, que beneficiará a 1.500 familias, está terminándose y tiene prevista una ampliación del 40%”, adelantó al respecto. (Elonce)