“Más de 100 personas no pueden estar congregadas”, recordó Romero

Sociedad Detectaron otra fiesta clandestina en localidad entrerriana

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, se refirió a la situación de reuniones masivas en Entre Ríos y expresó que apuntan a la “persuasión, recordándoles a los intendentes y presidentes de comunas que están vigentes decretos del Poder Ejecutivo Nacional que prohíben la concentración de personas y la masividad”. En tal sentido, puso de relieve la necesidad de que exista “más control y autocontrol”.Instó a que los límites para no diseminar la pandemia “no nos tiene que hacer mirar la ley penal. Esa es la última alternativa. Todos los ciudadanos debemos tener un compromiso de resguardo nuestro y del semejante”.En tal sentido, adelantó que “vamos a insistir con los intendentes y presidentes de comunas para que no repitan las experiencias de fiestas masivas, aunque sean al aire libre, sin barbijo y sin distanciamiento. Más de 100 personas no pueden estar congregadas”.Enseguida diferenció: “No es lo mismo 1.000 personas circulando que 1.000 personas juntas en una plaza, por más que sea al aire libre”.