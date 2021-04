Aseguran que es del 80% el acatamiento al paro de municipales de Paraná

Sobre la paritaria

Prevén profundizar las medidas de fuerza

Las oficinas de las distintas áreas municipales permanecen cerradas sin atención al público debido a un paro de actividades al que convocaron los sindicatos que nuclean a los trabajadores. La medida de fuerza afecta, entre otras áreas, a Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Recursos Humanos, Tesorería Municipal, Salud, Juzgado de Faltas, AFIM, jardines maternales, unidades de Conservación Vial, Registro de Conducir.“La actividad está reducida en un 90% en el Palacio Municipal”, aseguraron a. Asimismo, se mencionó el caso de reparticiones para las que se programaron tareas de desinfección, lo cual fue entendido por los gremios, como una acción “para desestimar una lucha genuina por un salario digno”.“Este paro, que se enmarca en la contundente movilización del 31, cuenta con un acatamiento de más del 80% de los trabajadores”, comunicó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand.Al confirmar que se garantizan las guardias mínimas en los servicios esenciales, Alarcón apuntó que “coordinadores y funcionarios, algunos de los cuales son policías retirados, confundieron a los trabajadores diciéndoles que no tenían la cobertura del sindicato”. “En Cinco Esquinas en el área de Tránsito hicieron desinfección para no cumplir con el acatamiento al paro”, apuntó el sindicalista.En ese sentido, Levrand remarcó que “desestimar esta medida con distintas acciones nos deja un sabor amargo, porque el conflicto se podría solucionar con una instancia de dialogo”. “No hay amenazas ni amedrentamientos. La única convicción que tenemos es la palabra, la honestidad y pararnos del lado de los trabajadores durante todas las gestiones”, destacó la gremialista.“Pese a los llamados de secretarios y funcionarios, los trabajadores acataron el paro. Y les damos la tranquilidad a los compañeros de que esta es una medida legitima e informada”, aclaró.El Ejecutivo de Paraná ofreció a los sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales, un aumento al básico del 25% desde la categoría 20 a la 24; un mínimo garantizado de 32.000 pesos; el ascenso automático 2019 a partir del segundo semestre; y la regularización de las asignaciones familiares a partir del segundo semestre.Al denunciar que “faltan pagar tres ascensos automáticos”, Levrand argumentó: “No podemos seguir con salarios de hambre. El salario de la categoría 1 es de 8.500 pesos y de la 16, de 11.500 pesos”.“Esta medida nos tiene más unidos que nunca por un salario digno”, reafirmó la gremialista al anunciar: “Si no hay respuesta, profundizaremos las medidas porque no queda otra alternativa”.“Estamos abiertos al diálogo y la construcción, pero no podemos cerrar una pauta anual”, justificó.Mientras que Alarcón amplió: “El intendente ofreció un aumento anual, el que desde las bases rechazamos porque no podemos aceptar un porcentaje anual donde no se discuten ni pases a planta ni condiciones laborales”.“Al intendente le decimos que revea su postura y llame a los sindicatos a sentarse a dialogar, porque si no, no nos queda otra que endurecer las medidas. Si no hay un llamado al diálogo desde el Ejecutivo, vamos a profundizar la lucha en un paro de 48 horas de paro y retención de servicios”, sentenció.“Necesitamos que se eleve el porcentaje de aumento porque ese ofrecimiento no nos sirve, es un achatamiento a la carrera del 25%. Necesitamos una recomposición salarial y que el Ejecutivo se comprometa a una reparación del salario del trabajador municipal para que salgamos de la línea de la pobreza”, reafirmó el referente de ATE Municipal.