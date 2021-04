Hay previstas dos nuevas jornadas de huelga docente para esta semana

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) definió que este miércoles y jueves un paro de 46 horas en reclamo de mejoras en la oferta salarial del Gobierno • El gremio había solicitado una propuesta superadora al último ofrecimiento de las autoridades provinciales, pero el gobernador Gustavo Bordet adelantó que no habrá negociación bajo presión de medidas de fuerza





El último congreso de Agmer declaró “insuficiente” la propuesta salarial que había realizado el Gobierno provincia en la reunión del 29 de marzo y que establecía incrementos escalonados durante 2021 hasta alcanzar una suba del 35% sobre el valor de los haberes de febrero.



En cónclave, también se exigió una nueva propuesta “superadora” a las autoridades que acorte los tramos (a fin de cobrar el incremento antes) e incluya una cláusula de revisión por inflación. Ese nuevo ofrecimiento oficial debía llegar antes del martes 6. De lo contrario habría huelga los dos días siguientes.



“Tenemos la voluntad de seguir dialogando, pero no podemos hacerlo bajo la presión de nuevos paros”, respondió Bordet, asegurando que cuando si dialoga hay que hacerlo “de buena fe, con la amplitud de estar abierto a las propuestas y no con medidas coercitivas".



“Nos invitan a dialogar pero nos dicen “si no, hacemos paro”. Y esta no es la forma de encontrar soluciones. Así que veremos y evaluaremos”, adelantó Bordet.



“La verdad que la sociedad entrerriana está esperando que las escuelas tengan clases presenciales, que nuestros chicos, sobre todo las escuelas públicas, puedan ir presencialmente a la escuela”, subrayó el mandatario.



“Hemos hecho una propuesta realmente muy importante: un 35 por ciento de manera escalonada, que se suma al 15 por ciento anterior, más la parte remunerativa de la cifra que habíamos otorgado el año pasado. Todo ello significa una oferta salarial para este año que supera largamente el 50 por ciento en los tramos iníciales, está cerca del 60 por ciento”.



Además, “es muy superior a cualquier otra paritaria”, advirtió el mandatario y lamentó nuevamente la decisión del gremio: “Pone en riesgo la presencialidad de muchos chicos”.



Mientras tanto, Agmer continúa con la carpa docente frente a la Casa de Gobierno y al Consejo de Educación. El pasado viernes 2 cumplió su primer mes de instalación, publica APF.