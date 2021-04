Una diputada deseó que Alberto Fernández contagie de coronavirus a Cristina

Escándalo

El polémico antecedente

La diputada provincial del PRO-Frente Cambia Mendoza Hebe Casado deseó que el presidente Alberto Fernández, que dio positivo de coronavirus, contagie a su vice, Cristina Kirchner, lo que desató un fuerte repudio en las redes sociales.“Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 horas el vacunado”, afirmó la legisladora en un mensaje en su cuenta de Twitter que acompañó con un ícono que muestra a dos manos en posición de plegaria.El mensaje provocó una fuerte polémica en las redes sociales y el repudio de numerosos usuarios que cuestionaron el mensaje de la legisladora que es además médica especialista en inmunología. Pero al mismo tiempo recogió 334 “me gusta” y 61 retuits hasta la tarde de este domingo.Tras el fuerte revuelo causado por el mensaje, Casado redobló la apuesta y respondió a las críticas en forma desafiante. “Parece que están sensibles las almitas K de cristal”, indicó.Y añadió: “Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con la falta de vacunas, con el aumento de la pobreza y con la violación sistemática de derechos constitucionales”.El Presidente anunció que dio positivo en coronavirus este viernes por la tarde después de realizarse un test de antígenos.El presidente se hizo la prueba tras manifestar síntomas febriles y dolores de cabeza. El mandatario recibió la vacuna de Sputnik a fines de enero. Por ello, la legisladora del PRO se refirió al mandatario de manera irónica como “el vacunado”.No es la primera vez que la legisladora del PRO causa una fuerte polémica por sus opiniones en las redes sociales. Algo similar ocurrió el año pasado, cuando la Argentina alcanzó la cifra de 30 mil muertes en el marco de la pandemia de COVID-19 y comparó el número con los desaparecidos durante la última dictadura militar, publicóEntonces, la diputada provincial, también en un mensaje vía Twitter, escribió: “Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud”, afirmó.Sus opiniones generaron entonces una inmediata reacción no solo en las redes sociales, sino también de parte de la dirigencia política. Desde el Partido Justicialista solicitaron su suspensión del cuerpo legislativo provincial y una “retractación inmediata”.La polémica derivó en un pedido de disculpas por parte de la diputada. “Soy una persona con firmes convicciones democráticas, pido disculpas públicamente por las expresiones vertidas en mi cuenta de Twitter. Fue una expresión inapropiada y fuera de lugar”, escribió.