Alberto Fernández "está bien" y con los parámetros de control "estables”

Desde Presidencia confirmaron que Alberto Fernández "se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad. Seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y está bajo control médico continuo".



Asimismo, "se reitera que el cuadro clínico es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente", manifestó el Dr Federico Saavedra, quien lo revisó este domingo.



En esa misma línea, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, quien se comunicó con Alberto Fernández en las últimas horas para conocer su estado de salud, expresó que "el Presidente está muy bien, de buen ánimo, cumpliendo con todas las indicaciones del médico con el aislamiento y obviamente con el control de todos sus contactos estrechos", amplió.



De igual manera se expresó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de sus redes sociales. “Acaba de llamarme el Presidente. Me contó que se siente bien y que cursa la enfermedad prácticamente sin síntomas. Hablamos de la situación sanitaria de la Provincia. Quedamos también en que coordinaríamos con Rodríguez Larreta los pasos a seguir para detener el alarmante incremento de los contagios en la región del AMBA”, indicó



Fernández, que tiene colocadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V, contó en el inicio del fin de semana que se había sentido “un leve dolor de cabeza” y había registrado “37,3 de fiebre”. Ante esos síntomas se realizó un test de antígeno cuyo resultado terminó siendo positivo. El resultado fue confirmado con otro test, pero este caso un PCR.



“Lo que me pasó a mí demuestra que todos nos tenemos que cuidar. Yo vivo cuidándome y sin embargo me dio positivo. Eso demuestra que todos tenemos que estar alerta y respetar todo lo que es necesario para evitar el contagio”, dijo el Presidente el día en que confirmó que tenía el virus.



El jefe de Estado se mantiene aislado en la Quinta de Olivos. Lo mismo sucede con las personas que estuvo en contacto en los días previos a dar positivo de covid-19. Luego de conocerse la noticia fueron aislados. Se trata del canciller Felipe Solá; el Secretario de Malvinas, Daniel Filmus; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el Secretario General, Julio Vitobello, y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi.