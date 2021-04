Coronavirus: opciones que evalúa el Gobierno ante el avance de la segunda ola

Provincia de Buenos Aires

Entretenimiento en la CABA

El Gobierno nacional analiza por estas horas "reducciones" en las actividades de recreación, poniendo "el foco en las reuniones sociales", ante la llegada de la segunda ola de coronavirus a la Argentina."Se están analizando reducciones en la recreación. Lo social y recreativo, las restricciones podrían aplicarse ahí", resaltaron a NA fuentes de Casa Rosada.En esa línea, consideraron que "hay que seguir con las actividades que están abiertas, pero intensificar el cumplimiento de protocolos", ya que "no sirve implementar nuevas medidas si no se cumplen"."Hay que ver hasta dónde se pueden aplicar reducciones. La premisa es: seguir vacunando, mantener la presencialidad en los colegios y que la gente pueda seguir trabajando", subrayaron a Noticias Argentinas fuentes con despacho en Balcarce 50.En caso de que los números sigan en aumento, el Ejecutivo nacional buscará "ajustar los controles e implementar acciones junto a la provincia (de Buenos Aires) y la Ciudad para ralentizar los contagios".En el entorno del gobernador bonaerense, en tanto, precisaron que las nuevas medidas estarían vinculadas a "cortar el tema de la nocturnidad", pero aclararon que "para que funcione" deben ser "consensuadas" con el gobierno porteño, comandado por Horacio Rodríguez Larreta."Se piensa en medidas relacionadas a la asistencia a lugares cerrados como bares, restaurantes", señalaron a NA, pero aclararon que "sería algo escalonado priorizando que el sector productivo siga funcionando".Fuentes del ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires afirmaron que "los teatros van a seguir abiertos con el protocolo actual", ya que "los hace lugares seguros"."Tenemos un centro de testeo para la comunidad artística en el teatro Colón, a donde se testea a todo el personal del sector. Hasta ahora nos está dando que sólo el 1% de los testeados es positivo", agregaron.Por su parte, el empresario teatral e integrante de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) Carlos Rottemberg aseguró a Noticias Argentinas que tienen "el apoyo del Estado a que sigan abiertas las salas de espectáculos"."Hace 15 días nos reunimos en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) para hacer un balance de la actividad teatral y musical en el país.En declaraciones a Noticias Argentinas, el empresario teatral indicó que "los resultados son muy buenos, porque en los testeos cada tanto aparece un positivo", y agregó: "Cuando hay un positivo ya queda directamente en cuarentena ese equipo de trabajo, pero no llegamos al 1%"."El espíritu que transmitió el Presidente no es el cierre de los teatros. El temor mayor pasa por lo que no tiene protocolo, en las reuniones sociales", enfatizó.Por último, señaló: "La semana que viene se abre el Teatro Nacional Cervantes, esas son las señales que necesitamos. Eso pone de manifiesto hasta dónde estamos comprometidos todos con la apertura".