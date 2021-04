Bordet valoró el esfuerzo ciudadano para dar previsibilidad en la pandemia

Producción y trabajo

Felices

Viviendas y Unidad Educativa

Entregas y aportes

El gobernador Gustavo Bordet visitó la ciudad de Villaguay. Inauguró una unidad educativa, dialogó con docentes, inauguró 40 viviendas y entregó aportes. En ese marco valoró “el esfuerzo que llevamos adelante las y los entrerrianos para generar previsibilidad en este contexto de pandemia”.Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y la intendenta de la ciudad de los encuentros, Claudia Monjo, Bordet puso de relieve que “las y los entrerrianos, cada uno desde su lugar, está haciendo un gran esfuerzo para sobreponerse a los efectos de esta pandemia que ha transformado nuestra vida cotidiana”.“Desde el gobierno provincial, con la ayuda de Nación y la articulación permanente con los municipios, estamos cuidando la salud y la vida, implementando una de las campañas de vacunación más importantes de la historia y, a la vez, avanzamos con todos los recursos que tenemos a disposición para llevar a cabo obras que son una mejora en la calidad de vida de la gente, que generan empleo y reactivan la economía”, expresó Bordet.El mandatario sostuvo que “la mejor manera de dar previsibilidad en estos tiempos tan acuciantes es mantenernos unidos detrás de los grandes objetivos de desarrollo, producción y trabajo”. “La pandemia es un condicionante muy rígido, pero si el gobierno, la gente, y todos los actores de la sociedad tiramos para el mismo lado, podemos superar este y muchos obstáculos más”.Durante su visita a la ciudad del centro de la provincia, Bordet inauguró 40 viviendas del programa provincial Primero Tu Casa y una Unidad Educativa de Nivel Inicial. También destacó que en menos de un año el gobierno del presidente Alberto Fernández retomó la construcción de la autovía de la ruta 18 en los cuatro tramos que había paralizado la gestión anterior.Por otra parte, el mandatario adelantó “dentro de muy poco estamos para iniciar la obra” de la ruta Nº 20 que une Villaguay con Federal, y destacó la inversión de 1200 millones de pesos para la red cloacal de Villaguay.“En menos de un año estamos licitando, con el presidente Alberto Fernández, esta obra, porque si Nación no nos daba la ayuda para la obra de esta envergadura, hubiese sido imposible hacerla. Así que muy satisfecho”, remarcó Bordet.De las actividades participaron también el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez; la intendenta Claudia Monjo; el diputado nacional Marcelo Casaretto; el diputado provincial, Juan Cosso; el senador provincial, Adrián Fuertes.Por su parte la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, manifestó su alegría por las obras que se están realizando y expresó: "Estamos más que felices con todo lo que está pasando, la licitación ayer de la obra de cloacas, la entrega de viviendas, el jardincito, y como decía recién el gobernador, rutas que se están construyendo que habían sido olvidadas durante cuatro años y ahora vemos todo el tiempo de llegada de nuevas obras y obras que se retoman que esperamos en poco se puedan terminar".Las 40 viviendas que inauguró el gobernador Bordet en Villaguay fueron en el marco del Programa Primero tu Casa, que se lleva adelante a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Representa una inversión de recursos provinciales por 86.485.641 pesos.Se construyeron 40 viviendas, de las cuales, se ejecutaron ocho viviendas monoambientes, 16 viviendas de un dormitorio, y 16 soluciones habitacionales de dos dormitorios, cuatro de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad.Se suman a las 16 viviendas y a las siete unidades habitacionales entregadas también financiadas con recursos provinciales.En el caso de la Unidad Educativa de Nivel Inicial de Villaguay, la inversión ascendió a 11,7 millones de pesos, que fueron financiados con fondos nacionales.La obra contempló la culminación del jardín modelo 6SA que comprendió la construcción de seis salas acompañadas de los grupos sanitarios correspondientes, área de gobierno, una sala multipropósito, salón de usos múltiples con cocina incluida, depósitos y patio.En la ocasión, el gobernador también entregó un camión para la zonal de Vialidad. Asimismo, entregó un aporte económico no reintegrable al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Jubileo, por 49.730 pesos, destinado a solventar los gastos de adquisición de elementos sanitarios para la construcción de baños para la institución.Y al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales De Villa Clara, un aporte económico no reintegrable por 80.000 pesos destinado a solventar los gastos de adquisición de materiales para la realización de reparaciones en sanitarios y pintura de oficinas de la institución.