AMET y SADOP piden que se revean los plazos de la propuesta salarial

Docentes privados piden que se revean los plazos



El pasado lunes, el gobierno provincial elevó a los gremios docentes una propuesta de recuperación de salario que consiste en un 35% de recomposición dividido en cuatro tramos a lo largo del año (5% en mayo, 10% en julio, 10% en septiembre, y 10% en noviembre). Esto se suma al 15% ya ofrecido anteriormente y totalizan un 50%.El gremio informó que, en función de los mandatos de las asambleas (presenciales y/o virtuales) realizadas, se decidió declarar insuficiente la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno de la Provincia el pasado lunes 29.“Básicamente se manifestó el rechazo de la misma por considerar muy largos los tiempos para la acreditación al salario de los diferentes tramos propuestos en esta recomposición”, sostuvieron desde AMET, y solicitaron un mecanismo que garantice una recuperación concreta del poder adquisitivo del salario.El sindicato adelantó que el próximo lunes de 5 de abril se realizará una reunión de Comisión Directiva donde se evaluará la situación actual, los mandatos realizados en las asambleas y se analizarán las acciones gremiales a implementar después del rechazo. También se fijará fecha a un nuevo Congreso Extraordinario Virtual de Delegados.A su vez, y dentro del frente gremial docente, se realizará un pedido de audiencia para seguir debatiendo y negociando el tema salarial con el Gobierno de cara a la posibilidad de llegar a un acuerdo que realmente materialice un proceso virtuoso de recuperación del salario para los maestros y profesores entrerrianosEste miércoles a la mañana se llevó a cabo el Consejo Directivo Provincial del Sindicato Argentino de Docentes Privados de Entre Ríos con el fin de analizar el ofrecimiento salarial y si bien destacaron la propuesta, solicitan que se revea el tiempo de aplicación y la cantidad de tramos, entre otras cuestiones.Los secretarios gremiales manifestaron que la propuesta salarial generó disconformidades respecto a los tramos de pago y algunas otras cuestiones que deben ser analizadas por las autoridades del Ejecutivo.En principio, revisar el valor tope del código de traslado (029): “Los docentes que lo perciben expresaron que no llegan a cubrir ni el 80% del valor de lo que gastan en traslado debido a los sucesivos aumentos en el transporte público y a los aumentos del valor del combustible”. Por ejemplo, si una docente se traslada diariamente de María Grande a Paraná necesitaría 40 pasajes para cubrir el mes; comprando por adelantado (con un 30 % de descuento que aplica la empresa) sale 8 mil pesos; a lo que se le debe sumar los transportes urbanos para llegar a la escuela.Por otro lado, respecto a la última propuesta -consistente en una suba en cuatro tramos (5% en mayo, 10% en julio, 10% en septiembre y 10% en noviembre) fue considerada por el 90% de las y los docentes privados como buena. De todos modos, hay cuestionamientos con respecto a los tiempos de aplicación y las cuotas, ya que nuevamente los salarios quedarían postergados respecto a las estadísticas y al índice de inflación proyectado para el año.“No podemos seguir teniendo pérdidas significativas del poder adquisitivo; por ello nuestro reclamo es que haya un acortamiento de los tramos o menos diferencia de tiempo entre ellos”, sostuvieron desde el gremio en un comunicado.Finalmente, expresaron que preocupa que no exista oportunidad de continuar el diálogo este año en caso de no aceptar la propuesta, tal como lo manifestara el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay. “Solicitamos que las vías de diálogo continúen abiertas para poder establecer una acuerdo de revisión a los fines de analizar el alcance de la negociación salarial respecto a los índices inflacionarios”.“Desde el Consejo Directivo Provincial esperamos ansiosamente una respuesta de parte del Gobierno provincial, sin la cual deberemos analizar posibles medidas de fuerza”.