La Cámara de Diputados aprobó proyecto que modifica la Ley Procesal de Familia

Política Diputados postergaron el tratamiento de la ley de cannabis medicinal

Este miércoles la Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó la segunda Sesión Ordinaria del 142º Período Legislativo de manera semipresencial, siendo la primera en la que, con la autorización del COES, se pudo convocar a todos los legisladores al Recinto, con la opción de participar desde la plataforma virtual en caso de no poder o desear concurrir físicamente.Se le dio media sanción al proyecto de ley (que unifica los proyectos presentados por los diputados Juan Navarro y Gustavo Zavallo) que establece modificaciones a artículos de la Ley 10.668 Procesal de Familia.También se dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que modifica los Artículos 194° y 246° del Código Fiscal (T.O. 2018)."Existe la necesidad de alentar la construcción de vivienda. Recientemente Nación lanzó el "Programa Casa Propia - Construir Futuro", al que nuestra provincia adhirió. Este proyecto exceptúa a esta iniciativa de impuestos sobre Ingresos Brutos, al igual que con el PROCREAR", expresó el diputado Juan Navarro (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).Diputados aprobaron las modificaciones del Senado y sancionaron el proyecto de ley por el cual se declaran integrantes del patrimonio cultural a las colectividades radicadas en la provincia, autoría de la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).También fue aprobado el proyecto por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 25.197 Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, y a su reglamentación."Es un proyecto que pretende fortalecer y difundir el patrimonio de nuestra provincia", dijo la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).Además, se aprobaron 15 proyectos de declaración.Los diputados Julio Solanas (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) y Nicolás Mattiauda (Bloque PRO) realizaron un reconocimiento a los combatientes caídos en Malvinas, en el marco de un nuevo aniversario del desembarco de las tropas en las Islas.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, reivindicó el rol de las mujeres en la gesta de Malvinas.Solanas también recordó a Miguel "Tito" Hollmann, presidente del Club Atlético Patronato y reconocido dirigente deportivo quien falleció el pasado 23 de marzo.El diputado Julián Maneiro (Bloque Unión Cívica Radical) rindió homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín al cumplirse hoy un nuevo aniversario de su fallecimiento.La diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) realizó un reconocimiento en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a conmemorarse el próximo 2 de abril.El diputado Esteban Vitor (Bloque PRO) hizo mención a los 30 años de la fundación del Mercosur que se cumplieron el pasado 26 de marzo.La Cámara de Diputados incorporó en el Recinto un nuevo panel de control legislativo que permite el monitoreo del quórum y la votación durante las sesiones, siendo el primero en nuestra provincia de tales características.A partir de un plan de modernización, la Cámara realizó distintas inversiones para adaptar las instalaciones y garantizar el desarrollo de las actividades legislativas durante la pandemia.