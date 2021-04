Vizzotti: "Estamos lejos de saturar el sistema de salud"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo esta noche que el país está "lejos" de saturar el sistema de salud por la pandemia de coronavirus y que se decidió "diferir" la segunda dosis de vacunación con el objeto de aplicar lo más posible la primera, para disminuir la gravedad o el riesgo de fallecimiento en adultos mayores de 70 años.



Vizzoti sostuvo que la segunda dosis de las vacunas contra la Covid-19 fueron diferidas a 90 días de la primera pero "nunca se habló de dar una sola".



"La primera dosis impacta mucho en menos contagios e internaciones, por eso priorizamos aplicarla lo más posible para disminuir la gravedad o el riesgo de muerte en los mayores de 70 años, ante el incremento de casos. Se difiere la segunda dosis en tres meses, pero nunca se habló de dar una sola" dijo la titular de la cartera de Salud.



No obstante, con el personal de salud se completa la segunda dosis, el 90% ya tiene una y el 60% las dos, porque son los que están más expuestos al virus, agregó.



"Estamos lejos de saturar el sistema de salud, el objetivo es atrasar lo más posible el aumento de los casos de coronavirus y vacunar a la mayor cantidad de personas posible", añadió.



La responsable de Salud sostuvo que las presencias de las cepas de coronavirus del Reino Unido y de Manaos en el país son "aisladas, sin circulación predominante, sino por viajero o contacto con viajero".



Las declaraciones de Vizzotti se dan en el marco de un incremento importante de los casos de coronavirus en el país, que hoy reportó 124 decesos y un pico 16.056 casos positivos en las últimas 24 horas, con lo que suman 56.858 los fallecidos y 2.348.821 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



Así, frente a la celebración de la Semana Santa y el movimiento turístico dentro del territorio nacional, el Gobierno llamó a todas las jurisdicciones a extremar la comunicación y el cumplimiento de los protocolos para minimizar los riesgos de contagio, recomendación extensiva al sector privado y los medios de comunicación.



"Venimos hablando hace varias semanas, apostamos a transmitir sobre evitar las actividades de riesgo y los cuidados, no como una carga sino como la herramienta que tenemos. Depende de las medidas del Gobierno y también de las jurisdicciones, los municipios y de la población", agregó.



"Hay que evitar los espacios cerrados, sin ventilación ni medidas de protección, es importante la atención de aquellos que se movilicen" durante estos días por los destinos turísticos del país, abundó.



Además, destacó que el Gobierno quiere "minimizar" el ingreso de personas del exterior, y que quienes ingresen deberán hacerse el PCR y en caso de dar positivo hacer el asilamiento en la Ciudad de Buenos Aires, sin dejar de destacar que la entrada de turistas extranjeros está cerrada "desde el 24 de diciembre pasado".



"Si hay que tomar alguna medida se van a tomar, pero hay que analizar por qué pasan las cosas. Las medidas no son necesariamente las mismas, pero van a depender de dónde se originen y dónde estén los contagios. Trabajamos fuertemente para que disminuya la transmisión" del virus, aseguró la funcionaria nacional.



La ministra apuntó que la vacunación a los mayores de 60 años "depende de la llegada de las vacunas, que en este contexto son todas estimaciones; en toda vacuna y laboratorio la pandemia excede incluso a los productores. Ahora es semana a semana".



Así, resaltó que mañana llegarán al país un millón de dosis desde China y el viernes dosis desde Rusia, en este caso restando la confirmación respecto de lo estimado.



Consultada sobre la conveniencia o no de traer los cargamentos en Aerolíneas Argentinas, Vizzotti dijo que "tener un vuelo directo es distinto que un vuelo de carga comercial, que tiene un riesgo de demoras o complicaciones en escalas, Es más seguro con la línea de bandera".



Finalmente, precisó que las vacunas contra la gripe y la neumonía pueden aplicarse al mismo tiempo y con 14 días de diferencia respecto de la de Covid-19. (Télam)