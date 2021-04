Bordet destacó volumen de obras de saneamiento en la provincia

"Nunca hubo en forma simultánea tantas obras ejecutándose y tantos proyectos en proceso de ejecución de obras de saneamiento como en la actualidad, aun en este contexto tan difícil de pandemia", dijo el gobernador Gustavo Bordet en Diamante.



El mandatario participó por videoconferencia de la apertura de los sobres licitatorios para el recambio de 70 kilómetros de cañerías de la red de abastecimiento de agua a ejecutarse en el casco céntrico de la ciudad de Diamante.Una obra considerada “histórica” y que resolverá una situación compleja en la ciudad.



Junto al gobernador Gustavo Bordet, estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el jefe de distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, y los legisladores Claudia Gieco y Marcelo Casaretto.



El objetivo de la obra es la optimización del abastecimiento de agua subterránea, desde la captación, transporte o impulsión a sus reservorios o tanques de almacenamiento.



Son 20.000 las personas beneficiadas con esta obra que tiene un presupuesto oficial 855.044.197 pesos y un plazo de obra de 24 meses. Contempla 70.000 metros lineales de cañerías de agua y 50 puestos de trabajo directo.



En su discurso, Bordet expresó su agradecimiento “a Enrique Cresto y a todo el equipo de Enhosa, que ha trabajado de manera muy coordinada con el gobierno de la provincia para poder llevar adelante un plan de obras de saneamiento, tanto en agua como en tratamiento de efluentes, que es inédito e histórico en la provincia de Entre Ríos".



"Nunca hubo en forma simultánea tantas obras ejecutándose y tantos proyectos en proceso de ejecución como lo hay en este momento y para esto hace falta un equipo que pueda trabajar, coordinar, entre Enhosa, Obras Públicas de la provincia y con los intendentes en cada uno de los municipios y las comunas", enfatizó.



Hizo notar que "también estamos llegando a las juntas de gobierno a través de la construcción de pozos y poder tener así la cobertura de agua potable en un 100 por ciento, que es el principal alimento que consumimos los seres humanos y esto debe ser uno de los principales indicadores de calidad de vida en nuestra población".



Aseguró que "estar hoy en Diamante, en la apertura de sobres de esta obra, significa también una decisión estratégica que ha tenido el intendente, porque normalmente los problemas que tenemos a cotidiano son los que están a la vista, y uno va postergando siempre lo que está debajo de la tierra; pero eso incide después en cada uno de los vecinos. Por eso es importante la decisión de llevar adelante este programa".



"Si uno compara con la gestión anterior en la que me tocó ser gobernador, no hay ningún punto que pueda medir lo que se hizo en obra pública con lo que es ahora, porque antes absolutamente toda la obra pública, en cualquier materia, tenía que afrontarla el 100 por ciento la provincia", advirtió. Puso como ejemplo que "se habían paralizado el hospital De la Baxada en Paraná y el hospital del Bicentenario en Gualeguaychú, y tuvimos que asumirlo con fondos propios de la provincia para dar continuidad a la obra. Ni hablar de las escuelas técnicas, a las cuales se les terminó el financiamiento del gobierno nacional y que ahora la estamos retomando".



"Esto obedece a que hay una decisión del presidente Alberto Fernández de asignar recursos de manera concreta y rápida a las provincias, para poder llevar adelante un innumerable número de obras que estaban paralizadas. Y así es como hoy tenemos en la ruta 18 trabajando en los cuatro tramos; y la 131, que en muy poco tiempo ya lleva el 95 por ciento de ejecución, entre la ruta 12 y la 11, uniendo Crespo, Libertador San Martín y Diamante. Esto habla a las claras de que rápidamente se han puesto en marcha", acotó.



Destacó que, "a su vez, el apoyo del gobierno nacional a las obras nos permite liberar fondos para poder hacer otras obras más" y resaltó "el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la provincia y los municipios, sin diferenciación de color político, porque entendemos que las necesidades son comunes a todos los ciudadanos de la provincia".



Por último expresó su satisfacción por "estar hoy en Diamante, para llevar adelante obras importantes, poniéndonos de acuerdo para el futuro, para tener agua dulce en la distribución, no solamente para Diamante, sino también para toda la zona de influencia, como lo estamos haciendo en Paraná, donde estamos a punto de sacar a licitación una gran obra como es el acueducto metropolitano, que abarca Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda".



"Estos son los desafíos que tenemos por delante, a veces parece difícil pero cuando vamos avanzando vemos que podemos lograrlo y vamos tomando nuevos desafíos", concluyó y agradeció a los funcionarios presentes porque ”somos un gran equipo y estamos llevando adelante un extraordinario plan de infraestructura en la provincia de Entre Ríos.”



Por su parte, el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, subrayó que “gracias a la decisión del Presidente Alberto Fernández; del compromiso del gobernador Gustavo Bordet, y a la gestión del administrador de Enohsa, Enrique Cresto, nos encontramos ante la posibilidad histórica de recibir la obra del Plan Director de Agua”.



Agradeció luego el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet "en este momento histórico para los diamantinos", e hizo lo propio con el resto de los presentes que "de alguna manera están marcando la importancia que tiene esta obra para la ciudad de Diamante".



En ese marco, sostuvo que "tienen mucho valor honrar la política y la palabra. Lo digo porque, cuando hablábamos sobre la posibilidad de mi candidatura, esta obra se la plantee al gobernador, y él me dijo que me acompañaría en la gestión".



"Que hoy estemos acá habla de lo que significa la palabra en política y lo que planteamos a los diamantinos de por algo nos eligieron. Públicamente le doy las gracias compañero gobernador porque esto será un antes y un después para nuestra ciudad", remarcó.



Luego, Darrichón sostuvo: "Es un honor que hoy estemos acá y agradeció al presidente Alberto Fernández porque es una obra de 855 millones de pesos orientada a una comunidad de 25.000 habitantes. Esto habla de políticas federales donde no se busca el voto sino mejorar la calidad de la vida de todos los argentinos. Seguramente usted gobernador se lo podrá transmitir en alguna oportunidad. Esto habla del país que todos queremos, federal y donde todos podamos realizarnos y vivir un poco mejor", concluyó Darrichón que también agradeció la gestión del titular del Enohsa.



Al hacer uso de la palabra, Enrique Cresto señaló que esa obra "es una de las más importantes que estamos licitando en el Enohsa" y destacó el trabajo realizado por personal de ese ente con organismos internacionales para su concreción, al tiempo que expresó su agradecimiento al gobernador Bordet por "la posibilidad de estar en un lugar estratégico" y trabajar por Entre Ríos y el país.



"Es una obra de más de 800 millones de pesos, que va a generar puestos de trabajo, que le va a cambiar la vida a los diamantinos y a la ciudad de Diamante. Está proyectada para los próximos 30 o 40 años", indicó y luego mencionó que está previsto su inicio para fines de mayo próximo.



Luego indicó que "si hay algo que se está haciendo hoy en esta Argentina y en esta gestión es un gran trabajo con los gobernadores que son una de las bases más importante que tiene este gobierno. Y por supuesto que los gobernadores una de las cosas que más pregonan es el federalismo de los recursos que se traduce en obras de agua y saneamiento". "Cuando asumimos había tres obras de agua y saneamiento en Entre Ríos y una de ellas estaba neutralizada, y seguramente este año vamos a tener más de 150 obras de ese tipo", acotó.



El titular del Enohsa destacó la transformación que han hecho los gobiernos justicialistas en Entre Ríos y sostuvo que la provincia "es una de las mejores de Argentina, no solamente por su distribución, sino por su infraestructura, sus rutas, sus puertos".



Finalmente, comentó que Entre Ríos "va a ser una de las primeras provincias que llega al 100 por ciento de cobertura de agua y al 80 por ciento de cloacas".



El proyecto



El proyecto se llama “Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante”, y realizará el recambio de 70km de cañerías; con un financiamiento de 855 millones de pesos. “Obra de 24 meses, que directa e indirectamente traerá progreso a la ciudad”, dijo.



Esto, en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades (Proas) del BID y Enohsa. “Ya firmamos el llamado a Licitación Pública Nacional y el 31 de marzo será la apertura de sobres”, concluyó.



Detalles



Se prevé la construcción de dos nuevos pozos semisurgentes, recambio de cañerías impulsoras de pozos a la cisterna y mejoras en los equipos elevadoras (dos nuevas bombas). Además, se instalarán dos nuevos tanques, y se optimizará y ampliación de 70 kilómetros de red de distribución de agua potable y equipos de cloración para 13 pozos existentes.



El recambio contempla renovar las cañerías de distribución de Asbesto Cemento de 60 mm, de 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm; además de la totalidad de las válvulas esclusa, ramales “tee” e hidrantes de las cañerías afectadas y las previstas en el proyecto.



Las obras de recambio beneficiarán directamente al radio céntrico de la ciudad de Diamante. Además, la mejora en el funcionamiento hidráulico de la red de abastecimiento de agua, favorecerá a toda la zona periférica a la de recambio, donde se verán mejorados el caudal y la presión de agua

La intervención contempla el recambio de 23767 metros de cañería, además del reemplazo del tramo de cañería de impulsión desde la cisterna hasta el tanque elevado en calle Serrano y Jansen.