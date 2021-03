Boudou aseguró que la Justicia es la "catacumba de la democracia"

El ex vicepresidente Amado Boudou acusó al líder del PRO, Mauricio Macri, de haber convertido a la Justicia en "una catacumba de la democracia".

Además, el ex ministro de Economía se refirió a la decisión judicial que le permite terminar su condena en prisión domiciliaria: "En términos personales y familiares, la novedad es una buena noticia. Pero en términos de lawfare es algo pequeño".



"Esto es un pasito, pero no cambia la situación de que el Poder Judicial se está involucrando en la persecución política que abarca no sólo a mujeres y hombres de la política, sino también a sindicalistas y a empresarios", se quejó Boudou.



Y añadió: "En la Argentina sigue habiendo presas y presos políticos y la principal perseguida es la vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner)".

Además, el ex vicepresidente se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el ministro de Justicia, Martín Soria, "pueda remediar esta catacumba de la democracia".