Por salario, trabajadores protestaron frente a la Municipalidad y paran el lunes

Jerarquizados nucleados en la Asociación del Personal Superior (APS) y municipales nucleados en ATE y Obras Sanitarias se manifestaron este miércoles frente a la Municipalidad de Paraná en reclamo por la reapertura de la paritaria salarial.“Estamos más que satisfechos porque cada día somos más los compañeros que queremos decir basta de precarización, de ninguneo, de llevar a los trabajadores a esta desidia que nos ha castigado durante mucho tiempo a los municipales”, argumentó ala secretaria general de APS, Alejandra Levrand.Y continuó: “Porque no hemos recibido una propuesta superadora de parte del Ejecutivo municipal dado que cada gremio presentó una contrapropuesta y la única respuesta fue un porcentaje a las categorías más bajas”.“Cerraron una pauta anual, lo que implica que con el 25% el trabajador tendrá que esperar hasta el año próximo por la reapertura de paritarias”, apuntó la sindicalista.Por su parte, Roberto Alarcón de ATE Municipal, sentenció: “El intendente no llama a todos los gremios, el aumento por decreto fue unilateral y lo quiere anunciar como un porcentaje anual; siendo que nosotros creemos vamos a perder salario ante la inflación”.“La disconformidad y la bronca se nota en la calle, en cada asamblea”, remarcó el sindicalista al reclamar: “Tiene que haber una reapertura de paritarias porque los trabajadores necesitamos una recuperación salarial para no perder ante la inflación y que la variable de ajuste no siga siendo los trabajadores”.El plan de lucha de los municipales continúa este lunes con un paro con retención de servicios y sin concurrencia a los lugares de trabajo. “Si el Ejecutivo nos convocara para una propuesta superadora se revería esa medida”, anticipó Levrand.