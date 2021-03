“La Provincia está en obras, con un Estado presente y activo”, dijo Stratta

Seis oferentes se presentaron a la licitación de la obra de ampliación de la red cloacal de Villaguay, que constituye la mayor obra de saneamiento de la historia de la ciudad, y que tiene un presupuesto que supera los 1.070 millones de pesos.



El acto fue encabezado por la vicegobernadora Laura Stratta, quien junto al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; y la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, destacaron los principales aspectos de los trabajos que favorecerán a 58.201 habitantes permitiendo 1986 conexiones domiciliarias. También participaron el jefe de Vialidad Nacional, Distrito Entre Ríos, Daniel Antonio Koch; el diputado Juan Pablo Cosso; y el actual senador por el Departamento Villaguay y exintendente Adrián Fuertes.



La apertura propiamente dicha de los sobres se realizó en la sede del organismo financiador, el Enhosa, en Buenos Aires; mientras que en Villaguay se hizo el acto formal con la presencia de las autoridades y de representantes de numerosos sectores de la comunidad, que con medidas de prevención por el Covid 19, se dieron cita en el Centro de Convenciones Papa Francisco. También numeroso público y trabajadores de la construcción siguieron el acto a través de una pantalla gigante fuera del edificio.



“Estoy muy feliz y muy emocionada de poder compartir con la comunidad de Villaguay la apertura de sobres de esta obra enorme que no solamente plantea una solución puntual sino que también mira la ciudad en perspectiva de desarrollo ambiental y sanitaria”, expresó la vicegobernadora, tras hacer extensivo el saludo del gobernador Gustavo Bordet a los villaguayenses.



Stratta destacó la importancia de gestionar y articular políticas con la Nación y los gobiernos locales y remarcó “la decisión política de nuestro presidente de dar prioridad y construir federalismo a través de las obras”. Además, valoró el trabajo de Enrique Cresto, titular de Enohsa, que “siempre tira para Entre Ríos y piensa en su provincia, en las carencias y demandas que necesitamos”.



Luego, la vicegobernadora habló de la importancia de dar “continuidad necesaria a las políticas públicas y a las políticas de Estado, porque necesitamos que las políticas públicas trasciendan a las personas y se constituyan en política de Estado”, subrayó. Y continuó: “Estoy muy emocionada porque quienes creemos que la política transforma, repara y mejora la calidad de vida, esto de hoy es una muestra clara y contundente. Y también para quienes creemos que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, porque concretar estos proyectos mejora la vida y generan trabajo, y así construimos un círculo virtuoso. Esto es parte del proyecto del Presidente, y que nuestro gobernador representa en la provincia; y también lo hacen las y los intendentes y jefes comunales, y tiene que ver con un proyecto que piensa en la gente porque la política es una herramienta de transformación de las sociedades”.



Stratta dijo que al recorrer Entre Ríos siente orgullo. “La provincia está en obras, está comprometida, está presente y activa”. Y añadió: “Hoy nuestro Presidente, nuestra Vicepresidenta y todo el equipo, está remando para poder mitigar lo que no se hizo pero sobre todo para construir hacia adelante, porque es la provincia que queremos; y hacemos historia cuando ponemos lo mejor de nosotros pero sobre todo cuando dejamos huellas en nuestras comunidades”.



Finalmente Stratta expresó: “En esta Argentina que nos atraviesa la pandemia, seguimos con el plan de vacunación, fortalecemos el sistema sanitario y le ponemos el hombro, sin dejar a ningún argentino, argentina, entrerriano o entrerriana sin atender. Sostenemos la obra pública y las políticas públicas para llegar a cada una y a cada uno de ustedes”, concluyó.





Política federal



El titular de Enohsa hizo un pormenorizado detalle de las obras que se están ejecutando en la provincia “con una inversión histórica para Entre Ríos”, dijo tras destacar la gestión del gobernador Gustavo Bordet.



Indicó que “hay una política pública y una política de Estado, bandera que enarbola el presidente Alberto Fernández pero también hay una política federal”, remarcó el funcionario nacional al tiempo que mencionó que “hoy estamos en un modelo de reconstrucción nacional”.



“Enohsa es un organismo que se creó a nivel nacional para trabajar con todas la provincia y había solo 11 obras en ejecución, y en Entre Ríos solo dos en ejecución y una tercera neutralizada”, recordó. “Actualmente vamos a estar con mil obras prácticamente en la Argentina en 2021, y casi con dos mil obras considerando todo el Ministerio de Obras Públicas. En la provincia es una inversión histórica porque no solamente empujamos mucho con el Ruso Koch, sino que también tenemos la espalda del gobernador Bordet porque hoy la provincia se ha ganado un gran respeto, y eso realmente nos abre una puerta para gestionar. Y eso se ve en todas las obras que están en marcha”, remarcó. Y agregó, a modo de ejemplo, la reactivación de las obras de la ruta nacional 18: “En la gestión anterior lo único que hicieron fue tirar abajo el proyecto”.





Solución sanitaria y ambiental



Anteriormente la intendenta Monjo expresó su enorme satisfacción por la licitación de la obra. “Es muy importante para la ciudad, una obra muy esperada y gestionada durante muchísimos años, en el 2011-12 se comenzó con la idea de esta obra y luego se continuó trabajando para concretar el proyecto. Es una obra que dará solución sanitaria y ambiental; es realmente muy necesaria y beneficiosa para nuestra ciudad”, puntualizó.