Semana Santa: Autoridades piden "reforzar controles" en todo el país

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y su colega de Salud, Carla Vizzotti; hicieron hoy un llamado a las provincias, los intendentes de destinos turísticos y al sector privado para que durante la Semana Santa difundan y aseguren el cumplimiento de los protocolos diseñados para hacer frente a una eventual segunda ola de coronavirus en el país.



Vizzotti y Lammens mantuvieron una agenda de trabajo con sus pares provinciales e intendentes con el objeto de mitigar el alza de casos de Covid-19, durante una jornada en que el país registró 125 decesos y 10.154 contagios en las últimas 24 horas, con lo que suman 55.736 los fallecidos a nivel nacional y 2.332.765 infectados desde el inicio de la pandemia,



En primer término, se realizó "un encuentro virtual con el Consejo Federal de Turismo y de Salud, donde la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci, y representantes del sector de cada provincia articularon las medidas de prevención que se llevarán adelante", según un comunicado oficial.



Luego, los funcionarios nacionales "tuvieron una reunión con los intendentes del Partido de la Costa, Cristian Cardozo; de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; de Tigre, Julio Zamora; de Luján, Leonardo Boto; de Colón, José Luis Walser; de Bariloche, Gustavo Gennusso; de Cafayate, Fernando Almeda; de Tandil, Rodrigo Inza; de Villa Carlos Paz, Daniel Gomez Gesteira; de Mina Clavero, Claudio Mansanelli; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Tunuyán, Martín Aveiro; de El Calafate, Javier Belloni, entre otros, para reforzar los cuidados en estos municipios turísticos", amplió el comunicado.



Según reconstruyeron fuentes oficiales a Télam, las reuniones fueron "básicamente para invitar a los intendentes a que refuercen los controles que estén en el territorio, que se cumplan los protocolos y que se eviten las aglomeraciones y que no se realicen actividades" desaconsejadas durante la Semana Santa.



En tanto, prosiguieron las fuentes, en la reunión en conjunto con el Consejo Federal de Salud "se habló del estado de situación de algunas de las provincias, en especial aquellas que están más complicadas, sobre la detección y derivación rápida de casos y sobre comprometer a los actores a comunicar fuerte para la gente la necesidad de que se cuide, que no se ponga en situaciones de riesgo".



Incluso, agregaron, que "una vez que las personas regresen de las vacaciones o las escapadas se vuelvan a cuidar y que no tengan contacto inmediato con otros familiares y que todos salgan a comunicar: ministros, intendentes y el sector privado".



“Desde el Gobierno Nacional tomamos la decisión de que se realice el fin de semana largo de Semana Santa y debemos doblegar esfuerzos, con todos los actores involucrados, para que se cumplan las medidas de cuidado. Tuvimos una exitosa temporada de verano, donde se movilizaron 13 millones de turistas sin alterar la curva de contagios. Esto nos demuestra que se puede tener turismo si hay cumplimiento estricto de los protocolos, para mantener una actividad que significa tanto en las economías regionales”, aseguró por su parte Lammens a modo de resumen de la jornada.



Por su parte, Vizzotti agregó: “estamos trabajando en forma conjunta para recibir a los turistas en cada municipio. Necesitamos que se cumplan los protocolos y el control de las medidas sanitarias como ventilación de los lugares, distanciamiento social, utilización de barbijos y alcohol en gel. Queremos que los argentinos y argentinas puedan viajar, con todos los cuidados correspondientes”.



En el mismo sentido, el Ministerio de Turismo llevó adelante, junto con la Cámara Argentina del Turismo (CAT), una capacitación virtual para prestadoras y prestadores turísticos, con el objetivo de fortalecer la implementación de los protocolos.



La agenda de trabajo se complementa con las reuniones llevadas adelante en el día de ayer, donde los funcionarios nacionales tuvieron encuentros con asesores del comité de expertos y con autoridades de las cámaras y federaciones del turismo y hotelería de todo el país, entre otros, agregó el comunicado oficial.



Previamente, Lammens, en declaraciones radiales, había manifestado que "claramente no es el turismo el problema" en el crecimiento de contagios, de cara a los feriados de Semana Santa, y afirmó que en esta etapa de la pandemia hay que "convivir con el virus con todos los cuidados para ganar tiempo y llegar con la mayor cantidad de población vacunada".



"Los infectólogos nos expresan que, en esta etapa, nos toca convivir con el virus con todos los cuidados habituales para ralentizar y achatar lo más posible la curva de contagios para llegar con la mayor cantidad de población riesgo vacunada, sobre todo la de riesgo", afirmó Lammens en diálogo con radio La Red.



Respecto de la actividad turística, el ministro recordó "que hay un antecedente muy positivo y reciente, que es la temporada de verano: casi 13 millones de argentinos viajaron por todo el país, y los casos de enero a fines de febrero bajaron, con lo cual el problema claramente no es el turismo".



En ese sentido, puntualizó "que en esta Semana Santa va a haber muy buen nivel de ocupación en los centros turísticos, pero es obvio que no serán los números de años anteriores con normalidad".



Ayer, el Gobierno, a través de Lammens, había adelantado que no habrá restricciones para el fin de semana largo de Semana Santa, por lo que los turistas podrán viajar por los diferentes destinos del país "tal como estaba previsto".



Lammens agregó en rueda de prensa que se "reforzarán los controles en aeropuertos y destinos turísticos" durante Semana Santa, y aclaró que no habrá restricciones a los viajes para priorizar la "salud mental" y el "descanso" de los argentinos, y para que los cerca de dos millones que se movilizarán tengan la "posibilidad de disfrutar del tiempo libre".



Además el ministro sostuvo que el Gobierno nacional "evaluará" después de ese fin de semana largo si resulta "necesario" aplicar nuevas restricciones para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.