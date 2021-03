Dolores Etchevehere reclamó a la Justicia Provincial que avance con la megacausa

Dolores Etchevehere, acompañada por Juan Grabois, reclamó a la Justica Provincial que avance con la investigación de la megacausa contra Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, hermanos y madre de la mujer, por los presuntos delitos de estafa, lavado de activos, vaciamiento y hasta violencia de género.“Espero que la Justicia trabaje porque no lo ha hecho en diez años”, sentenció Dolores a. Y comparó que “en cuatro meses, la Justicia Federal, el fiscal federal Federico Delgado y el juez Rafecas hicieron lo que la Justicia de Entre Ríos no hizo ni está siendo en este momento con esta causa” al apuntar que “no genera pruebas”.“El año pasado hubo un llamado a indagatorias y se tendría que haber resuelto, pero todavía siguen tomando indagatorias en capítulos a los Etchevehere corruptos. En ese lapso, la Justicia Federal de Comodoro Py investigó, pidió expedientes, generó más pruebas, dictaminó y envió acá lo que analizaron y a las conclusiones que llegaron, pero acá, con una caradurez total, siguen dilatando”, sentenció.Respecto a la supuesta vinculación entre los despidos de trabajadores de El Diario de Paraná y el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora del matutino, Dolores apuntó que “el primer paso fue vaciar El Diario para que en el paso que tenían que dar para echar a todos los empleados, éstos no puedan reclamar ninguno de sus derechos”. “Vaciaron la empresa y después salieron a ofrecerla”, remarcó.Punto aparte, Dolores desmintió un posible encuentro con sus hermanos y su madre. “Yo hablo a través de los expedientes”, subrayó y mencionó que tras denunciarlos por “estafa, violencia económica, extorsión, no está para tomar mate y charlar”.“Se apela a lo subjetivo para no hacer referencia a lo objetivo, a los expedientes. Yo hablo de eso, con denuncias y pruebas. Del otro lado hay pactos de poder con el poder político y judicial y parte de la sociedad, y declaraciones subjetivas que no tienen nada que ver”, aclaró.Sobre la violencia de género y económica de la cual denunció ser víctima comentó que tiene posesión de una casa en Paraná, pero no la puede habitar por disposición de un juez. “La mafia judicial existe y la conozco, he estado cara a cara con ella”, expresó.Desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar".