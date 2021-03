Stratta se reunió con Piaggio y participó de un homenaje a mujeres luchadoras

"Quienes militamos creemos que la política repara y transforma. Lo importante es no perder el norte, el por qué ni el para qué estamos donde estamos", expresó en Gualeguaychú la vicegobernadora Laura Stratta tras compartir un homenaje a mujeres de esta ciudad del sur entrerriano y reunirse con el intendente Martin Piaggio.Con el presidente municipal dialogó sobre temas de gestión importantes para los vecinos de Gualeguaychú. "Con el gobernador Gustavo Bordet sostenemos la importancia de trabajar articuladamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales para llevar políticas públicas integrales a cada rincón del territorio", indicó al respecto.Luego, Stratta participó de la Muestra "Mujeres en Lucha" que se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante de esa ciudad. Allí, junto a la viceintendenta Lorena Arrozogaray; la diputada Mariana Farfán; y la coordinadora de Participación Ciudadana del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermina Guastavino, compartió un sentido homenaje a mujeres luchadoras gualeguaychuenses, que incluyó diversas expresiones artísticas y también el valioso testimonio de Liliana Ríos, Angélica Marin y Susana Lizzi."Quienes militamos creemos que la política repara y transforma y creemos desde el corazón y nuestra fibra más íntima que la política está para eso. En este año de pandemia que pasó, que nos interpeló, que nos atravesó, también sentimos que teníamos muchas luchas acumuladas y que necesitábamos plasmarlas en una ley, que es la Ley de Paridad Integral. Una ley que no solo tuvo la particularidad la de patear el tablero y de impactar en términos sociales, políticos y culturales; sino también la de construirse y gestarse en una red multipartidaria y multisectorial para la igualdad, porque se trató de generar medidas de acción positiva para revertir las desigualdades de género y para poner un piso desde donde transitar", indicó al hablar en el Concejo Deliberante de la ciudad."A esto de las luchas lo hacemos desde la militancia política, pero también desde la militancia gremial, desde el arte, desde las organizaciones de la comunidad, lo hacemos siempre que nos resistimos a creer que no podemos cambiar las cosas, y que no podemos mejorar. Por eso, la lucha siempre es colectiva, siempre solidaria, siempre sorora, siempre se hacen en red. Siempre cuesta mucho,-a veces la vida y la libertad; pero lo importante es no perder el norte, el por qué ni el para qué estamos donde estamos, porque estemos donde estemos, creemos en la política y en el poder reparador que tiene", explicó.Posteriormente, la vicegobernadora participó del Encuentro de Mujer Políticas, desarrollado en la zona de costanera de Gualeguaychú. "Fue muy grato escuchar las voces de compañeras peronistas, esas que bajan los brazos, que creen que la política repara y transforma nuestras realidades", indicó Stratta."En este espacio remarcamos el compromiso de seguir tejiendo redes, trabajar en forma colectiva, solidaria para seguir ese camino que marcó el peronismo a través de grandes mujeres como Evita, quien nos dio la posibilidad de votar, como las Madres y Abuelas y su legado de lucha y resistencia, y como CFK que junto a Néstor amplió derechos y conquistas sociales", señaló al hablar en el acto. "Agradezco a cada compañera por el cálido recibimiento. A pesar de este año difícil, debemos seguir militando por la justicia social, defendiendo al gobierno nacional, al gobierno provincial y a los que no tienen voz", añadió.